به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقررات خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در بانک‌ها و صرافی‌ها و در راستای تعمیق و تقویت کارایی بازار ارز کشور و با هدف تسهیل معاملات ارز به صورت اسکناس در شبکه رسمی ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش و پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ در خصوص بازنگری در مقررات خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در بانک‌ها و صرافی‌ها و در راستای تعمیق و تقویت کارایی بازار ارز کشور و با هدف تسهیل معاملات ارز به صورت اسکناس در شبکه رسمی، اصلاحاتی در برخی از ضوابط خرید و فروش ارز در شبکه تحت نظارت این بانک انجام شده است.

در چارچوب این سیاست، متقاضیان می‌توانند با اتکا به نرخ‌های کاملاً توافقی و در بستر رسمی و شفاف، نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند که این مسئله زمینه پاسخگویی مؤثر به نیازهای واقعی عموم ایرانیان را فراهم می‌کند.

در این راستا در چارچوب بازتعریف دستورالعمل فروش ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری، امکان خرید اسعار دلار و یورو به صورت اسکناس، برای هر ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال فراهم شده است.

لازم به ذکر است که مطابق ضوابط جاری امکان سرمایه گذاری مبتنی بر سپرده‌های ارزی در شبکه بانکی کشور نیز میسر بوده؛ ابزاری امن و رسمی که می‌تواند بدون تحمیل ریسک‌های نگهداری فیزیکی اسکناس، پاسخگوی دغدغه‌های مبتنی بر نیاز ارزی خانوارهای ایرانی باشد.

رویکرد بانک مرکزی تقویت بازار رسمی ارز، افزایش شفافیت، کاهش ریسک‌های غیر ضروری و حمایت از تصمیم‌گیری آگاهانه و مطمئن عموم مردم در حوزه ارز است.