به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: حریق در طبقه همکف یک منزل مسکونی واقع در بلوار امام رضا ۵۵ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۴ به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد افزود: با حضور آتش‌نشانان در صحنه، مشخص شد یک بانوی سالمند حدود ۸۰ ساله در داخل ساختمان گرفتار شده است. امدادگران ضمن آغاز عملیات اطفای حریق، با انجام عملیات جستجو و نجات، موفق شدند این شهروند را از محل خطر خارج کنند.

وی با اشاره به وضعیت مصدوم گفت: این بانوی مسن بلافاصله تحویل کادر درمانی اورژانس شد و برای دریافت مراقبت‌های لازم به مرکز درمانی منتقل گردید. عملیات اطفای حریق نیز به صورت همزمان با موفقیت به پایان رسید و آتش کاملاً مهار شد.

باخدا با تقدیر از اقدام سریع و فداکارانه نیروهای حاضر در صحنه، به خانواده‌های دارای سالمند توصیه کرد: نصب حسگرهای دود و آتش، آموزش راه‌های خروج اضطراری و توجه ویژه به ایمنی محیط زندگی سالمندان، می‌تواند از بروز فجایع انسانی جلوگیری کند.