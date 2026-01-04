  1. استانها
حریق گسترده در کارگاه تولیدی مبل در روستای خلق‌آباد اطراف مشهد

مشهد- سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد، از وقوع یک آتش‌سوزی گسترده در یک کارگاه تولید مبلمان در روستای خلق‌آباد اطراف مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: حریق گسترده در یک کارگاه تولید مبلمان به وسعت حدود ۶۰۰ متر مربع واقع در روستای خلق‌آباد گزارش شد و بلافاصله نیروهای آتش‌نشان ایستگاه‌های ۲۱، ۲۹، ۳۷ و ۴۵ به محل اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان در تشریح حادثه افزود: با حضور در محل، حریق به طور کامل فضای کارگاه را درگیر کرده و کلیه مواد اولیه، محصولات و ماشین‌آلات موجود در آن از بین رفته بود.

وی افزود: تلاش اصلی همکاران ما معطوف به مهار آتش و جلوگیری از سرایت آن به ساختمان‌ها و تأسیسات مجاور بود که خوشبختانه با اقدام سریع و برنامه‌ریزی شده، این هدف محقق شد.

نجمی تصریح کرد: این حریق خسارت مالی سنگینی به همراه داشته است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد در پایان، با اشاره به ماهیت مواد قابل اشتعال در چنین واحدهای تولیدی، به کلیه صاحبان صنایع و کارگاه‌ها هشدار داد: ضروری است کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، به‌ویژه در حوزه چوب و منسوجات، مجهز به سیستم‌های اعلام و اطفای حریق خودکار و استاندارد باشند. همچنین نظافت مرتب و رعایت فاصله ایمنی بین مواد، می‌تواند از بروز چنین حوادث پرهزینه‌ای جلوگیری کند.

وی بیان کرد: بررسی علت دقیق این آتش‌سوزی بر عهده تیم کارشناسی است.

