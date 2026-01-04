به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: حریق گسترده در یک کارگاه تولید مبلمان به وسعت حدود ۶۰۰ متر مربع واقع در روستای خلق‌آباد گزارش شد و بلافاصله نیروهای آتش‌نشان ایستگاه‌های ۲۱، ۲۹، ۳۷ و ۴۵ به محل اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان در تشریح حادثه افزود: با حضور در محل، حریق به طور کامل فضای کارگاه را درگیر کرده و کلیه مواد اولیه، محصولات و ماشین‌آلات موجود در آن از بین رفته بود.

وی افزود: تلاش اصلی همکاران ما معطوف به مهار آتش و جلوگیری از سرایت آن به ساختمان‌ها و تأسیسات مجاور بود که خوشبختانه با اقدام سریع و برنامه‌ریزی شده، این هدف محقق شد.

نجمی تصریح کرد: این حریق خسارت مالی سنگینی به همراه داشته است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد در پایان، با اشاره به ماهیت مواد قابل اشتعال در چنین واحدهای تولیدی، به کلیه صاحبان صنایع و کارگاه‌ها هشدار داد: ضروری است کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، به‌ویژه در حوزه چوب و منسوجات، مجهز به سیستم‌های اعلام و اطفای حریق خودکار و استاندارد باشند. همچنین نظافت مرتب و رعایت فاصله ایمنی بین مواد، می‌تواند از بروز چنین حوادث پرهزینه‌ای جلوگیری کند.

وی بیان کرد: بررسی علت دقیق این آتش‌سوزی بر عهده تیم کارشناسی است.