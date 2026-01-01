نجات ۲۰ شهروند از حریق گسترده در خیابان امام رضا (ع) مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی از وقوع حریق گسترده در خیابان امام رضا (ع) مشهد و اعزام نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی برای مهار این حادثه خبر داد.
سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی مشهد بیان کرد: حدود ساعت ۱۱:۳۰ امروز، حریق یک مغازه لوازم یدکی در خیابان امام رضا ۴۰ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله اکیپهای امدادی و اطفایی به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به گستردگی و شدت شعلهها گفت: ۴۰ آتشنشان از ۵ ایستگاه مختلف به محل اعزام شدند و با توجه به نمای کامپوزیت ساختمان، حریق به سرعت شعلهور شد و علاوه بر سرایت به چهار طبقه فوقانی که مراکز درمانی در آن مستقر بود، در حال گسترش به ساختمان مجاور نیز بود که با عملیات فوری آتشنشانان اطفا شد.
نجمی افزود: تعداد زیادی از ساکنان ساختمانهای مجاور توسط آتشنشانان خارج و از خطر نجات یافتند.
سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی مشهد ادامه داد: در این حادثه ۲۰ شهروند در داخل ساختمان محبوس شده بودند که با تلاش همکاران ما نجات یافتند و ۱۶ نفر از آنان به دلیل مصدومیت برای دریافت خدمات پزشکی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
نظر شما