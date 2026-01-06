  1. استانها
فرماندار سنندج: سایت دفن زباله نیازمند ساماندهی فوری است

سنندج- فرماندار سنندج با اشاره به پیامدهای بهداشتی و زیست‌محیطی سایت دفن زباله گفت: تداوم فعالیت این محل بدون اصلاح و ساماندهی، مشکلات جدی برای شهروندان و روستاهای اطراف ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر سه شنبه با حضور در سایت جمع‌آوری و دفن زباله این شهر، از نزدیک وضعیت موجود و مشکلات این محل را مورد بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه این سایت سال‌ها به‌عنوان محل دفن زباله شهری مورد استفاده قرار گرفته است، افزود: طی سالیان گذشته فعالیت این مرکز موجب نارضایتی گسترده شهروندان و ساکنان روستاهای مجاور شده است.

فرماندار سنندج با اشاره به مصوبات کارگروه سلامت و بهداشت فرمانداری اظهار کرد: به دلیل پیامدهای بهداشتی و زیست‌محیطی، ادامه فعالیت این سایت بدون انجام اصلاحات اساسی قابل قبول نیست و ساماندهی آن باید در اولویت قرار گیرد.

سجادی با تأکید بر لزوم کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی تصریح کرد: شهرداری سنندج مکلف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به حصارکشی سایت دفن زباله اقدام کرده و راه‌اندازی کارخانه بازیافت و تولید کمپوست را نیز در دستور کار قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات موجود و حرکت به سمت مدیریت اصولی پسماند شهری ایفا کند.

