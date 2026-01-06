به گزارش خبرنگار مهر، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در سیصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش عملکرد این سازمان با اشاره به خدمات سازمان در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: ۶ هزار و ۶۴۸ نفر ساعت در جنگ ۱۲ روزه به خدمات رسانی مشغول بودند و در حوزه راهداری و ماشین‌آلات از ظرفیت‌ها استفاده شد.

وی افزود: در حوزه ماشین آلات سنگین ۷۱۰ میلیارد تومان خرید صورت گرفته که از سه منبع بوده است. این خریدها به میزان ۳۹۵ میلیارد تومان از محل شرکت سرمایه گذاری شهر، ۶۵۰ هزار دلار در همکاری مشترک با UNDP و ۱۸۳ میلیارد تومان بودجه ابلاغی سازمان انجام شده است.

قضاتلو با اشاره به ۱۳ درصد افزایش مشارکت در طرح نوماند، یادآور شد: رویدادها و برنامه‌های مشارکتی در قالب طرح نوماند برگزار شد و از توان پنج هزار نفر با علاقمندی های مختلف در این رویدادها استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه ۹ هزار قرارداد در سال جاری با بانک‌ها، مجتمع‌های تجاری و دیگر بخش‌ها برای جمع آوری پسماند خشک منعقد شده است، خاطرنشان کرد: ۴۵۷ غرفه در سطح شهر تهران برای جمع آوری پسماند خشک وجود دارد.

قضاتلو با اشاره به اقدامات در تنظیف شهر، یادآور شد: نگهداشت بهتری را در تنظیف و لایروبی انهار در بزرگراه‌ها شاهد هستیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه مجری طرح و حدود اختیارات برای جرایم به مناطق واگذار شد، خاطرنشان کرد: این موضوع به افزایش همکاری مناطق و بهبود وضعیت رفت و روب منجر شد.

وی افزود: افزایش حقوق نیز دنبال شد و به ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. ۸۳۲ نقطه پرتردد را نیز شناسایی کردیم و حضور ماشین آلات مکانیزه و پاکبانان در این نقاط افزایش یافت. البته این موضوع بیشتر در مناطق مرکزی دنبال شد.

قضاتلو با بیان اینکه ۱۰۳ مخزن جمع آوری شده و ۷۳ مخزن در حال جمع آوری است که منظر شهری وضعیت بهتری داشته باشد، خاطرنشان کرد: ۱۳ مخزن الکترو مکانیزه در شهر نصب شده که سنسور دارد و در صورت قطعی برق با پمپ هیدرولیک فعالیت می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه پیام‌های سامانه ۱۳۷ روند کاهشی داشته است، اظهار کرد: پیام‌ها نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش یافته است. در دی ماه تعداد پیام‌ها در ۱۰ روز به کمتر از هزار مورد رسید.

وی ادامه داد: ۱۳۰۰ شهرک و مجتمع مسکونی را شناسایی و به هزار مجتمع نامه ارسال کردیم که وضعیت مدیریت پسماند در این بخش‌ها بهبود یابد.

قضاتلو با بیان اینکه به دنبال این هستیم که نظارت میدانی دقیق‌تری به وضعیت فعالیت پاکبانان داشته باشیم، تصریح کرد: هوشمندسازی زیرساخت‌ها امسال مورد توجه قرار گرفت که به دلیل اختلال جی.پی.اس در زمان جنگ، با مشکلاتی همراه بود. در آرادکوه نیز وضعیت را با سامانه‌ها پیگیری خواهیم کرد. در راستای هوشمندسازی ۵۳ بی‌سیم هوشمند خریداری و تحویل داده شده است.

اصلاح فرآیندهای پردازش و دفع پسماند در آرادکوه

وی همچنین تصریح کرد: فرآیندهای پردازش و دفع پسماند در آرادکوه اصلاح شد. ۱۴ هکتار و ۵۲ هزار متر مربع ظرفیت ایجاد سوله‌ها برای شکل‌گیری مجتمع‌های ثانویه پیش بینی شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تأکید بر اینکه به دنبال این هستیم که ظرفیت همکاری با بخش خصوصی در آرادکوه را افزایش دهیم، یادآور شد: موضوعی که از سال ۱۳۹۰ باقی مانده بود ایجاد راه دسترسی به مجتمع آرادکوه بود که امسال به نتیجه می‌رسد.

وی ادامه داد: احیای فرآیند هوادهی پسماند سایت، کاهش شیرابه حاصل از فرآیندهای دفن پسماند، کاهش بوی حاصل از گازهای محبوس شده در پسماند، افزایش راندمان خطوط پردازش، کاهش دفن پسماند، تأمین انرژی صنایع وابسته و ایجاد درآمد پایدار از تکالیفی است که به دنبال عملیاتی شدن آن هستیم.

قضاتلو با اعلام اینکه پرونده‌های ما به ۱۱۸ مورد کاهش یافته است، گفت: تأمین کسر اعتبار سال ۱۴۰۴ در پروژه‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۱۷۵ میلیارد تومان و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار رفت و روب سال ۱۴۰۳ و ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار انتقال و دفن سال ۱۴۰۳ انجام شد.

وی اضافه کرد: تعیین تکلیف ضایعات پلاسکو انجام نشده بود که فروش ضایعات صورت گرفت و هزینه‌های آن به بنیاد مستضعفان پرداخت شد.

کاهش زباله‌گردی در سطح شهر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تأکید بر کاهش زباله گردی در سطح شهر، یادآور شد: اصلاح قراردادهای جمع آوری پسماند خشک نیز دنبال می‌شود که زباله‌گردی بیش از پیش کاهش یابد.

قضاتلو در بخش دیگر این جلسه و در پاسخ به پرسش‌های اعضای شورا، اظهار کرد: ماشین‌های مکانیزه در بزرگراه‌ها فعال هستند و تنها در بخش‌هایی که امکان استقرار ماشین مکانیزه نیست، پاکبانان در تلاش برای رفت و روب هستند.

وی ادامه داد: جلسات متعددی در همکاری با پلیس راهور برای پیمانکاران و پاکبانان برگزار شده که موارد ایمنی در بزرگراه‌ها رعایت شود.