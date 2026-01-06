دریافت 36 MB
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۷

حمله اغتشاشگران در آبدانان ایلام به یک فروشگاه

اغتشاشگران در آبدانان ایلام به یک فروشگاه حمله کرده و همه کیسه‌های برنج را پاره کردند.

