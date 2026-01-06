دریافت 36 MB کد خبر 6716020 https://mehrnews.com/x3b6bF ۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۷ کد خبر 6716020 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۷ حمله اغتشاشگران در آبدانان ایلام به یک فروشگاه اغتشاشگران در آبدانان ایلام به یک فروشگاه حمله کرده و همه کیسههای برنج را پاره کردند. کپی شد مطالب مرتبط از شبکههای اجتماعی تا اغتشاش خیابانی؛روایت سوءاستفاده از یک دختر تجمع مردم همدان در محکومیت اغتشاشات و در اعتراض به وضعیت معیشتی بررسی موضوع اغتشاشات در کمیسیون امور داخلی کشور برچسبها ایلام آبدانان اغتشاشات ایران اغتشاش
