۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

بررسی موضوع اغتشاشات در کمیسیون امور داخلی کشور

بررسی موضوع اغتشاشات در کمیسیون امور داخلی کشور

در نشست کمیسیون امور داخلی کشور، موضوع اغتشاشات جاری با حضور معاون امنیت وزارت کشور بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در نشست امروز (سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴) تشکیل جلسه داد.

در این نشست، پیشنهادهای نمایندگان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص بودجه نهادهایی چون هلال احمر، بسیج سازندگی و دیگر نهادهای مرتبط با کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست؛ موضوع اغتشاشات جاری با حضور معاون امنیت وزارت کشور و نمایندگان نهادهای امنیتی بررسی شد.

خلاصه گزارش معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و نمایندگان نهادهای امنیتی حکایت از آن داشت که اغتشاشات به صورت حرفه‌ای و سازمان یافته بوده و سر دسته آنان مزدور مستقیم بیگانگان هستند. در عین حال اغتشاشات محدود شده و رو به کاهش است.

