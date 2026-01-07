به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل شامگاه سه‌شنبه در آئین «شعر علوی» که با حضور جمعی از شاعران آئینی برگزار شد، با اشاره به جایگاه بی‌بدیل امیرالمؤمنین علی (ع) در حیات فکری و معنوی جامعه اسلامی اظهار داشت: محبت به حضرت امیر (ع) یک شعار زبانی و ظاهری نیست، بلکه پیوندی عمیق و قلبی با حقیقت ولایت و مکتب اهل‌بیت (ع) به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه فضای این محفل آکنده از خلوص و صفا بود، افزود: همان‌گونه که انسان در محبت به پدر، عناوین و موقعیت‌ها را محور قرار نمی‌دهد، در محبت به امیرالمؤمنین (ع) نیز اصل، خودِ حضرت و حقیقت علوی است؛ عشقی فطری که از شناخت و ایمان سرچشمه می‌گیرد.

امام‌جمعه تبریز، شعر آئینی را از مؤثرترین ابزارهای انتقال معارف اهل‌بیت (ع) به جامعه دانست و تصریح کرد: شاعران آئینی با زبان هنر و احساس، پیام ولایت و سیره امیرالمؤمنین (ع) را در جان‌ها ماندگار می‌کنند و آثار آنان سرمایه‌ای ارزشمند برای امروز و آینده فرهنگی جامعه اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، به‌ویژه بنیاد بین‌المللی غدیر و نهادهای فرهنگی فعال در ترویج معارف علوی، خاطرنشان کرد: بسیاری از این برنامه‌ها با حداقل امکانات و صرفاً با انگیزه عشق به امیرالمؤمنین (ع) برگزار می‌شود و همین اخلاص، عامل ماندگاری و اثرگذاری آن‌هاست.

وی در ادامه با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور تأکید کرد: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون فداکاری و مجاهدت شهداست و پاسداشت خون شهدا در گرو تقویت ایمان، فرهنگ دینی و پیوند هرچه عمیق‌تر با ولایت و اهل‌بیت (ع) است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در پایان با اشاره به توجه ویژه نظام اسلامی به ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) گفت: ملت ایران با محوریت محبت اهل‌بیت (ع)، به‌ویژه امیرالمؤمنین علی (ع)، مسیر عزت، معنویت و پیشرفت را طی می‌کند و این سرمایه عظیم معنوی باید با زبان هنر، شعر و اندیشه به نسل‌های آینده منتقل شود.