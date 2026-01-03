به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی عصر شنبه در جمع معتکفین مسجد امیرالمؤمنین (ع) شهرک ارم، با اشاره به اهمیت اعتکاف در سیر بندگی انسان، این عبادت را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تهذیب نفس و بازگشت آگاهانه به مسیر الهی دانست.

وی با بیان اینکه اعتکاف زمینه‌ای برای فاصله گرفتن از مشغله‌ها و تعلقات دنیوی و تمرکز بر یاد خداوند فراهم می‌کند، اظهار داشت: در شرایطی که جامعه با انواع هجمه‌های فکری، فرهنگی و اعتقادی مواجه است، حضور آگاهانه در فضای مسجد و انس با نماز، قرآن و دعا، نقش مهمی در تثبیت ایمان و تقویت هویت دینی دارد.

امام‌جمعه تبریز با تأکید بر اینکه اعتکاف تنها یک عبادت فردی نیست، افزود: این آئین معنوی می‌تواند انسان را به بازنگری در سبک زندگی و اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی سوق دهد و مسیر بندگی خداوند را در زندگی روزمره روشن‌تر سازد.

مطهری‌اصل در ادامه با اشاره به سیره و شخصیت امیرالمؤمنین علی (ع) تصریح کرد: امام علی (ع) تجسم کامل عبودیت، عدالت‌خواهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و معتکفین باید از فرصت اعتکاف برای شناخت عمیق‌تر سیره علوی و جاری ساختن آن در زندگی فردی و اجتماعی خود بهره ببرند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی همچنین حضور پرشور جوانان و نوجوانان در مراسم اعتکاف را مایه امیدواری دانست و گفت: نسل جوان سرمایه‌های معنوی جامعه اسلامی هستند و حضور فعال آنان در مساجد و برنامه‌های عبادی، نشانه زنده بودن دین در جامعه و نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشور است.

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم اعتکاف، بر ضرورت تداوم برنامه‌های معنوی و فرهنگی در مساجد تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به ظرفیت‌های اعتکاف در تربیت دینی و اخلاقی جامعه شد.