به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل صبح چهارشنبه در دیدار با مته زعیم اوغلو سرکنسول ترکیه در تبریز، بر ضرورت گسترش و تعمیق روابط دو کشور در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و امنیتی تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و ترکیه، اظهار کرد: دو ملت ایران و ترکیه از دیرباز دارای پیوندهای ریشه‌دار تاریخی، فرهنگی و دینی بوده‌اند و همین اشتراکات، زمینه‌ساز تعاملات سازنده و پایدار میان دو کشور شده است.

امام‌جمعه تبریز با تأکید بر اهمیت وحدت میان کشورهای اسلامی، خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام همواره درصدد تضعیف روابط میان کشورهای مسلمان بوده‌اند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره بر توسعه روابط با کشورهای اسلامی به‌ویژه ترکیه تأکید شده است.

مطهری‌اصل با اشاره به تنوع مذهبی در ترکیه، این موضوع را فرصتی ارزشمند برای تقویت همگرایی فرهنگی و دینی دانست و افزود: وجود مذاهب مختلف اسلامی در ترکیه می‌تواند بستری مناسب برای افزایش تعاملات فرهنگی و علمی میان دو ملت فراهم کند.

وی روابط فرهنگی و علمی ایران و ترکیه را عمیق و ریشه‌دار توصیف کرد و گفت: ملت ایران احترام ویژه‌ای برای ملت ترکیه قائل است و این علاقه متقابل به‌ویژه در میان مردم آذربایجان شرقی و تبریز، که پیوندهای تاریخی و فرهنگی نزدیکی با ترکیه دارند، به‌روشنی دیده می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی، تصریح کرد: روابط اقتصادی دو کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما با برنامه‌ریزی و تلاش مشترک می‌توان همکاری‌ها را در حوزه‌هایی همچون کشاورزی، صنعت و تجارت گسترش داد.

وی همچنین همکاری‌های امنیتی ایران و ترکیه را حائز اهمیت دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در عمل نشان داده است که از امنیت و ثبات ترکیه حمایت می‌کند و انتظار می‌رود این همکاری‌ها به‌ویژه در مناطق مرزی و در سطح منطقه‌ای تقویت شود.

مطهری‌اصل با اشاره به تحولات منطقه‌ای به‌ویژه مسئله فلسطین و غزه، افزود: وقایع اخیر بار دیگر نشان داد که آمریکا و رژیم صهیونیستی به تعهدات خود پایبند نیستند و این مسئله، ضرورت همگرایی و همکاری بیشتر کشورهای اسلامی را آشکار می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر نقش مهم تبریز و آذربایجان شرقی در توسعه روابط ایران و ترکیه، از سرکنسول این کشور خواست با تلاش مضاعف، زمینه‌های گسترش همکاری‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری میان دو طرف، به‌ویژه در سطح منطقه‌ای، بیش از پیش فراهم شود.