به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل شامگاه شنبه در جمع معتکفین مسجد جامع تبریز با اشاره به اهمیت اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف زمینه‌ای مناسب برای بازگشت انسان به فطرت الهی، پالایش روح و تقویت ایمان است و شرکت‌کنندگان در این آئین معنوی باید از این فرصت گران‌بها برای اصلاح فردی و معنوی بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر جایگاه خلوت با خداوند و دوری موقت از هیاهوی دنیا افزود: اعتکاف فرصتی است تا انسان با تمرکز قلبی، حضور واقعی در نماز و انس با قرآن، به بازنگری در رفتار، نیت‌ها و مسیر زندگی خود بپردازد و گامی جدی در مسیر تقرب الهی بردارد.

امام‌جمعه تبریز با بیان اینکه نماز آگاهانه و همراه با توجه قلبی، نقش اساسی در رشد معنوی انسان دارد، خاطرنشان کرد: اگر نماز به‌درستی اقامه شود، بسیاری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی کاهش می‌یابد و انسان در برابر انحرافات فکری و عملی و وسوسه‌های شیطانی مصون می‌ماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با هشدار نسبت به شیوه‌های گوناگون فریب شیطان تصریح کرد: شیطان در هر دوره‌ای با ابزارها و روش‌های متفاوت وارد می‌شود و تنها راه مقابله با آن، تقویت ایمان، افزایش معرفت دینی، انس مستمر با قرآن و بهره‌گیری از فرصت‌هایی مانند اعتکاف است.

وی با اشاره به نقش جوانان در صیانت از ارزش‌های دینی و انقلابی گفت: جوانان امروز سرمایه‌های اصلی دین و انقلاب هستند و حضور پرشور آنان در عرصه‌های معنوی، نشانه پویایی و زنده بودن روح ایمان در جامعه اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی در پایان سخنان خود اعتکاف را مقدمه‌ای برای اصلاح فردی و سلامت اجتماعی دانست و از معتکفین خواست آثار و حال معنوی این ایام را پس از پایان اعتکاف نیز در زندگی فردی و اجتماعی خود حفظ کرده و آن را به رفتار و سبک زندگی دینی تبدیل کنند.