به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل ظهر سهشنبه در دیدار با طلاب برتر المپیاد کشوری ضمن تبریک موفقیتهای علمی آنان، آن را نشانه استعداد و تلاش ارزشمند دانست و افزود: این دستاوردها قابل تقدیر است، اما نباید به معیار نهایی سنجش انسان تبدیل شود.
وی با تأکید بر اهمیت خودشناسی و صداقت درونی گفت: پیشرفت علمی و افتخارات ظاهری زمانی ماندگار خواهند بود که بر پایه اخلاص و انجام وظیفه الهی شکل گرفته باشند.
امامجمعه تبریز تصریح کرد: بزرگترین مانع رشد معنوی و علمی، ناتوانی انسان در پذیرش ضعفها و فریب دادن خود است و کسی که با خود صادق نباشد، نمیتواند از تذکر دیگران بهره ببرد یا اصلاح حقیقی در خود ایجاد کند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به نقش محوری انسان در سرنوشت خود خاطرنشان کرد: محیط، استاد و خانواده نقش دارند، اما عامل تعیینکننده، اراده، تلاش و انتخابهای فرد است و هر کس در نهایت پاسخگوی عملکرد خود خواهد بود.
وی همچنین تأکید کرد: موفقیتهای مقطعی و رتبهها، جایگزین کوشش علمی و معنوی مستمر نمیشوند و طلاب باید از سطحینگری و بسنده کردن به محفوظات پرهیز کنند.
مطهریاصل با اشاره به ضرورت شناخت اقتضائات زمان افزود: بیان معارف دینی باید متناسب با فهم و نیاز مخاطب امروز باشد تا اثرگذاری واقعی داشته باشد.
در پایان، امامجمعه تبریز تأکید کرد: معیار اصلی در پیشگاه الهی، نه عناوین و رتبهها، بلکه صداقت، مجاهدت، تقوا و انجام وظیفه است. هر کس این اصل را سرلوحه زندگی خود قرار دهد، چه در المپیاد موفق شود و چه نشود، مسیر کمال را طی کرده است.
