کارت ورود به جلسه آزمون‌ کتبی دستیاری فوق‌ تخصصی پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و سومین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی با برگزاری آزمون کتبی در ۱۸ دی و برگزاری آزمونهای شفاهی در روزهای ۵ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ بهصورت متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد.
آزمون کتبی چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوقتخصصی پزشکی در موعد مقرر صبح روز پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ بهصورت متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد.
کارت ورود به جلسه این آزمون هم اکنون از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار دارد و داوطلبان می توانند با درج کد ملی و کد رهگیری پرینت کارت خود را تهیه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون ارائه پرینت کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی (کارت ملی، شناسنامه) الزامی است.
آزمون شفاهی داوطلبان نیز بر اساس جدول زمانبندی که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است، برگزار میشود.
فرآیند ثبتنام در این دوره از آزمون در دو بازه زمانی ۳۰ آذر تا ۴ دیماه و ۷ تا ۸ دیماه ۱۴۰۴ انجام شده است.
