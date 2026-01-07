  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۸

کارت ورود به جلسه آزمون‌ کتبی دستیاری فوق‌ تخصصی پزشکی منتشر شد

کارت ورود به جلسه آزمون‌ کتبی دستیاری فوق‌ تخصصی پزشکی منتشر شد

آزمون کتبی چهل‌ و سومین دوره پذیرش دستیار فوق‌ تخصصی پزشکی ۱۸ دی‌ برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل‌ و سومین دوره پذیرش دستیار فوق‌ تخصصی پزشکی با برگزاری آزمون کتبی در ۱۸ دی‌ و برگزاری آزمون‌های شفاهی در روزهای ۵ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ به‌صورت متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد.

آزمون کتبی چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق‌تخصصی پزشکی در موعد مقرر صبح روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد.

کارت ورود به جلسه این آزمون هم اکنون از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار دارد و داوطلبان می توانند با درج کد ملی و کد رهگیری پرینت کارت خود را تهیه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون ارائه پرینت کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی (کارت ملی، شناسنامه) الزامی است.

آزمون شفاهی داوطلبان نیز بر اساس جدول زمان‌بندی که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است، برگزار می‌شود.

فرآیند ثبت‌نام در این دوره از آزمون در دو بازه زمانی ۳۰ آذر تا ۴ دی‌ماه و ۷ تا ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ انجام شده است.

کد خبر 6716266

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه