ثبت نام چهل و سومین آزمون دستیاری فوق تخصصی بالینی پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی چهل وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته های مصوب در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ به صورت متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد. آزمون شفاهی براساس جدول زمانبندی که در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه ارائه می شود، برگزار خواهد شد.

محل برگزاری آزمون کتبی در هنگام توزیع کارت به اطلاع کلیه داوطلبان رسانده خواهد شد. توجه: متقاضیان می توانند مطابق با آئین نامه آموزش دوره های فوق تخصصی و مفاد راهنمای ثبت نام اقدام کنند. در این دوره محدودیت سنی جهت شرکت در آزمون وجود ندارد.

شرایط عمومی و اختصاصی در دفترچه راهنمای ثبت نام درج شده است.

داوطلبان واجد شرایط می توانند از امروز ۳۰ آذر تا پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir و با توجه به رشته تخصصی پیشنیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (آزاد، بومی و یا رزمنده) صرفاً یکی از رشته های فوق تخصصی را انتخهاب و براساس مفاد راهنما ثبت نام کنند.

داوطلبان حایز رتبه های برتر آزمون دانشنامه تخصصی در رشته های پیشنیاز در سال تحصیلی ۱۴۰۴ که مشمول خدمت وظیفه عمومی هستند، باید مراتب را در فرم ثبت نام اینترنتی اعلام کنند. در صورتی که افراد مورد بحث جهت خدمت نظام وظیفه اعزام شده باشند وزارت بهداشت هیچگونه تعهدی در قبال اخذ معافیت تحصیلی به عهده نخواهد داشت.

در صورتی که داوطل با استفاده از ماده ۱ قانون نحوه تأمین اعضای هیئت علمی جذب شده و مشغول به خدمت باشند مطابق مقررات از خدمت ترخیص خواهند شد.

ثبت نام بیش از یک بار مجاز نبوده و باعث حذف نام داوطلب از لیست داوطلبان شرکت در آزمون می شود. پس از ثبت نام و انتخاب رشته، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نیست.

صرفاً به مدارک ثبت نامی که در مهلت مقرر ثبت نام و از طریق وب سایت اینترنتی مربوطه ارسال شود، ترتیب اثر داده خواهد شد. نتیجه بررسی مدارک و مجوز شرکت در آزمون داوطلبان در سایت مرکز سنجش در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ قابل مشاهده است.

مدارک مورد نیاز ثبت نام در دفترچه راهنمای ثبت نام درج شده است.

جهت دریافت مجوز ثبت نام داوطلب باید با پرداخت اینترنتی مبلغ ۱۱ میلیون ۵۲۰ هزار ریال (یک میلیون و ۱۵۲ هزار تومان) و خدمات پیام کوتاه از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir موفق به اخذ کد پرداخت شده و با کد مذکور مجاز به آغاز مراحل ثبت نام خواهند بود.

نکته بسیار مهم: براساس صلاحدید مراجع تصمیم گیرنده و مطابق با مصوبه هیئت وزیران، برای افرادی که در زمان مقرر ثبت نام نکرده اند، مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به عنوان ثبت نام متأخرین به هزینه اصلی آزمون اضافه می شود. تبصره: وجه فوق قابل استرداد نیست.

آزمون مرحله کتبی: با تاکید بر منابع آزمون اعلام شده در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir کلیه رشته های فوق تخصصی که دارای رفرانس مشابه هستند، (با توجه به رشته پیش نیاز در هر گروه آموزشی) صرفاً یک دفترچه سئوال به تفکیک گروه های آموزشی تهیه و در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

با توجه به رشته انتخابی داوطلب، سئوالات اختصاصی رشته فوق تخصصی مربوطه در مقایسه با سایر سئوالات دفترچه آزمون دارای ضریب به شرح زیر خواهد بود:

گروه آموزشی رشته های فوق تخصصی ضریب سئوالات اختصاصی بارشته پیش نیاز کودکان روماتولوژی کودکان، ریه کودکان، مغز و اعصاب کودکان، کلیه کودکان، قلب کودکان، گوارش کودکان، خون و سرطان کودکان، طب نوزادی و پیرامون تولد، عفونی کودکان، غدد درون ریز و متابولیسم کودکان ضریب سئوالات اختصاصی در رشته فوق تخصصی مربوطه مساوی ۴ است بارشته پیش نیاز بیماری های داخلی بیماری های ریه، بیماری های قلب و عروق، خون و سرطان بالغین، روماتولوژی، غدد درون ریز و متابولیسم بالغین، گوارش و کبد بالغین، نفرولوژی، عفونی ضریب سئوالات اختصاصی در رشته فوق تخصصی مربوطه مساوی ۳ است بارشته پیش نیاز جراحی عمومی جراحی کودکان، جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی، جراحی قفسه صدری، جراحی قلب و عروق ، جراحی عروق و درمان های داخل عروقی* ضریب سئوالات اختصاصی در رشته فوق تخصصی مربوطه مساوی ۲ است

*مطابق موضوع ۱۷ نود و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی طول دوره رشته فوقتخصصی جراحی عروق و درمان های داخل عروقی از ۳۰ ماه به ۳۶ ماه در شورا مطرح و به تصویب رسید.

تعداد سئوالات اختصاصی تمامی رشته های فوق تخصصی در دفترچه سئوالات هر گروه آموزشی به صورت مساوی است.

رشته های آلرژی و ایمونولوژی بالینی، مراقبت های ویژه، روانپزشکی کودک و نوجوان و طب اورژانس کودکان با توجه به رفرانس اعلامی هرکدام به طور مجزا دارای دفترچه سئوالات با ضریب یکسان در تمامی سئوالات خواهند بود.

آزمون شفاهی: کلیه داوطلبانی که حدنصاب نمره کتبی تراز شده را کسب کنند با رعایت کلیه مصوبات و مقررات مجاز به شرکت در آزمون شفاهی همین دوره هستند. آزمون شفاهی در کلیه رشته های فوق تخصصی به صورت منفرد یا ترکیبی از روشهای PMP ،OSCE و مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود با رعایت سایر مقررات در هر رشته برگزار می شود.

نحوه پذیرش در آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی

در این دوره از آزمون کلیه شرکت کنندگان اعم از مشمولین استفاده از مزایای سهمیه رزمندگان و ایثارگران، مشمولین پذیرش براساس شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم و نیز سایر متقاضیان پذیرش به صورت آزاد که در مرحله آزمون کتبی موفق به کسب حدنصاب حداقل ۶۰ درصد نمره تراز شده آزمون مربوطه شده اند و با شرکت در آزمون شفاهی از بالاترین نمره کل تراز شده با رعایت کلیه مقررات آزمون و نیز مندرجات دستورالعمل مربوطه مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

جهت شرکت در مراحل پذیرش، هر داوطلب علاوه بر کسب حد نصاب ۶۰ درصد نمره تراز شده مرحله کتبی، ملزم به کسب ۶۰ درصد نمره کل تراز شده آزمون نیز است.

پذیرش و تعیین محل آموزش در آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی

متقاضیان تحصیل در رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی براساس نمره کل تراز شده مکتسبه داوطلبین آزمون پذیرش مربوطه از بالاترین نمره کل تراز شده (براساس دوم سوم آزمون کتبی و یک سوم آزمون شفاهی) صورت می گیرد.

کلیه پذیرفته شدگان ملزم به اجرای مفاد قانونی در زمینه تعهدات محضری مندرج در دستورالعمل راهنمای ثبت نام خواهند بود.