جبار نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهبری و نظارت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بر این فرآیند اظهار کرد: آزمون مذکور در راستای ساماندهی نیروی انسانی، ارتقای سطح خدماترسانی و تقویت توان تخصصی دهیاریها برگزار شده و جذب نیرو با رعایت کامل ضوابط و شرایط احراز مصوب انجام خواهد شد.
وی افزود: ثبتنام داوطلبان از ۱۶ تا ۲۶ دیماه ۱۴۰۴ انجام میشود. کارت ورود به جلسه آزمون از ۲۰ بهمنماه ۱۴۰۴ قابل دریافت بوده و آزمون استخدامی نیز در روز پنجشنبه ۲۳ بهمنماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
نظری خاطرنشان کرد: داوطلبان واجد شرایط میتوانند با مراجعه به سامانه اطلاعرسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir و پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی، نسبت به ثبتنام در این آزمون اقدام کنند.
نظر شما