انتخاب رشته کنکور ویژه برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی سال ۱۴۰۴ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب رشته ویژه برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی سال ۱۴۰۴ آغاز شد.

براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی واجد شرایط استفاده از «آئین‌ نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان به شماره ۲۱/۷۷۸۹۷ مورخ ۱۳۹۳.۰۵.۰۵ مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» یا «آئین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره‌های دانش‌آموزی در رشته‌های علوم پزشکی مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» درصورتی‌ که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت نام کرده باشند، باید از امروز چهارشنبه ۱۷ دی تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۴ نسبت به ثبت نام و انتخاب ۲۰ کدرشته ‌محل از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (دفترچه شماره ۲) اقدام کنند.

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه یاد شده حداکثر ۱۰ درصد ظرفیت هر کدرشته ‌محل به حائزین شرایط این آیین ‌نامه اعم از دارندگان نشان طلا، نقره و برنز کشوری المپیادهای دانش آموزی، دانشجویان نمونه کشوری در دوره کاردانی، رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره جوان خوارزمی در دوره‌های دانش آموزی یا کاردانی و دانش آموخته رتبه اول دوره کاردانی به شرط کسب حدنصاب نمره علمی لازم اختصاص می‌یابد.

برای برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی حدنصاب علمی لازم ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد کدرشته‌محل مورد تقاضا است. سازمان سنجش آموزش کشور براساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان نسبت به معرفی آن‌ها در ظرفیت تخصیصی اقدام می‌کند.

داوطلبان توجه داشته باشند بررسی و پاسخگویی به درخواست ها به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان می توانند سوالات خود را از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی request.sanjesh.org مطرح کنند.