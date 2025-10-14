آغاز انتخاب رشته دارندگان مدال نقره و برنز المپیاد دانش آموزی سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، دارندگان مدال های نقره و برنز داخل المپیادهای دانش‌ آموزی واجد شرایط استفاده از «آئین‌ نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان به شماره ۲۱/۷۷۸۹۷ مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۳ مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» یا «آئین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره‌های دانش‌آموزی در رشته‌های علوم پزشکی مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» درصورتی‌ که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شرکت کرده باشند، باید از امروز سه شنبه ۲۲ مهر تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب ۵ کدرشته ‌محل از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (دفترچه شماره ۲) اقدام کنند.

لازم به ذکر است مطابق ماده ۲ آیین‌نامه یادشده حداکثر ۱۰ درصد ظرفیت هر کدرشته ‌محل به حائزین شرایط این آیین ‌نامه اعم از دارندگان نشان طلا، نقره و برنز کشوری المپیادهای دانش آموزی، دانشجویان نمونه کشوری در دوره کاردانی، رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره جوان خوارزمی در دوره‌های دانش آموزی یا کاردانی و دانش آموخته رتبه اول دوره کاردانی به شرط کسب حدنصاب نمره علمی لازم اختصاص می‌یابد.

برای دارندگان نشان‌ های طلا، نقره و برنز کشوری المپیادهای دانش آموزی حسب مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حدنصاب علمی لازم ۸۰ درصد و برای سایرین ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد کدرشته‌محل مورد تقاضا است.

سازمان سنجش آموزش کشور، براساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان نسبت به معرفی آن‌ها در ظرفیت تخصیصی اقدام می‌کند. بررسی و پاسخ گویی به درخواست ها به صورت اینترنتی انجام می شود. لذا داوطلبان می توانند سوالات خود را از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی request.sanjesh.org مطرح کنند.