گزینه جدید وزارت تعاون برای خرید کالاها به قیمت قبل

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حضور خود در جلسه امروز (سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه) کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس، گفت: در جلسه امروز نمایندگان مردم از ما سوالاتی داشتند و مسائل مختلفی که مرتبط با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است، مورد بررسی قرار گرفت و در هر مورد توافقاتی صورت گرفت که نحوه بررسی و رسیدگی به سوالات به چه صورت باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه یارانه یک‌میلیون‌تومانی چطور می‌تواند در شرایط تورمی امروز از سفره مردم محافظت کند؟ عنوان کرد: در مورد کالابرگ آنچه که امروز اعلام کردیم این است که مردم ۲ گزینه پیش روی خود دارند و هر کدام را که بخواهند، می‌توانند انتخاب کنند. یک گزینه این است که همان یک میلیون تومان یارانه را دریافت و کالاهای مورد نیازشان را با قیمت‌های جدید خرید کنند. در این صورت قیمت برخی کالاها _به دلیل همین انتقال یارانه یا انتقال ارز ترجیحی از ابتدا به انتهای زنجیره_ افزایش پیدا کرده است به طور مثال روغن با بیشترین افزایش قیمت در بین این کالاها از ۸۰ هزار تومان به ۲۱۷ هزار تومان رسیده است و همین موجب نگرانی مردم شده که افزایش قیمت در همه کالاها است در حالی که این مختص روغن است و قیمت سایر کالاها کمتر افزایش پیدا کرده است.

میدری در تشریح گزینه دیگر مردم برای استفاده از یارانه‌ها گفت: در گزینه دوم مردم می‌توانند اقلام خوراکی که افزایش قیمت پیدا کرده‌اند را به قیمت سابق خریداری کنند و ۵۰۰ هزار تومان یارانه دریافت کنند. در واقع ما متوسط مصرف خانوارها را در نظر گرفتیم که این متوسط مصرف مشخص و مثلاً برای روغن ۸۱۰ گرم است؛ که در گزینه دوم ما می‌توانیم روغن را با همان قیمت ۸۰ هزار تومان به مردم بدهیم؛ ماست، پنیر، تخم‌مرغ و مرغ هم به همین ترتیب می‌تواند براساس آن میانگین مصرف انجام شود و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را دریافت کنند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا یارانه به اندازه تورم بالا رفته است یا خیر؟ گفت: بله! برای بسیاری اقشار این یک میلیون تومان حتی بیشتر از تورم جبران قدرت خرید می‌کند. این سیاست مورد توافق مجلس و دولت بوده است و همه سیاستگذاران می‌دانستند که انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره که مصرف‌کنندگان هستند، مانند سال ۱۴۰۱ ما را با افزایش قیمت روبرو خواهد کرد؛ اما همانطور که رئیس مجلس در جلسات علنی مختلف و نشست‌هایی که داشتیم بحث را کارشناسی دنبال می‌کردند، دادن این یارانه به ابتدای زنجیره با مشکلات مختلفی روبرو بوده است که در چند ماه اخیر هم شاهد آن بودیم؛ مانند همین کمبود روغن خوراکی. به دلیل اینکه تخصیص ارز به موقع انجام نمی‌شود و سو استفاده‌هایی در برخی از کالاها مانند مرغ صورت می‌گیرد؛ اما با تغییر نرخ ارز روانسازی واردات انجام می‌شود و مستقیم به مردم داده می‌شود.

میدری در توضیح شناور بودن یارانه‌ها بر اساس تورم، هم عنوان کرد: آنچه که تحت شناورکردن یارانه‌ها یاد می‌شود، در واقع توافقی است که بین دولت و مجلس صورت گرفته، به این ترتیب که با تغییر نرخ ارز، یارانه مردم هم افزایش پیدا کند. یعنی این بار مانند دفعات قبل با این مواجه نباشیم که نرخ ارز افزایش پیدا کند، اما یارانه مردم ثابت بماند. به این ترتیب حداقل در مقاطع ۳ ماهه در میزان پرداخت یارانه به مردم تغییر خواهیم داد تا قدرت خرید مردم حفظ شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در نشستی هم که دولت با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان هم تاکید فرمودند که باید قدرت خرید مردم حفظ شود؛ گفت: رئیس جمهور هم در تمام جلسات هیئت وزیران بر این موضوع تاکید دارد. مجلس هم در بودجه ۱۴۰۴ این موضوع را پیش‌بینی کرده و به دولت اجازه داده بود این کار صورت بگیرد؛ بنابراین حفظ قدرت خرید مردم سیاست مشترک مجلس کمیسیون اجتماعی و همه نمایندگان است و باید در این شرایط سخت قدرت خرید مردم به هر قیمتی حفظ شود.