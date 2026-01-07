پورمحمدی: منابع کالابرگ الکترونیکی تا شب عید تأمین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید پورمحمدی پس از پایان نشست غیرعلنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای این جلسه، گفت: نگرانی در رابطه با موضوعات معیشتی مردم، تأمین کالابرگ و همچنین نحوه آرامشدهی به مردم بهگونهای که اطمینان حاصل کنند کالا به دست آنان میرسد، ایجاب میکرد که میان دولت و مجلس گفتوگو و هماهنگی صورت گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در این نشست، اطلاعات و دیدگاهها میان دولت و مجلس با یکدیگر هماهنگ شد که خوشبختانه امروز جمعی از اعضای دولت، تعدادی از رؤسای کمیسیونهای مجلس و همچنین ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس نقطهنظرات خود را مطرح کردند و گفتوگوی سازندهای در این زمینه انجام شد.
وی در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره پیشبینی منابع تأمین کالابرگ الکترونیکی در بودجه سنواتی، تصریح کرد: منابع مربوط به کالابرگ بهدرستی در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شده است و علاوه بر آن، منابع لازم برای تأمین کالابرگ از هماکنون تا شب عید نیز پیشبینی و تأمین شده است.
