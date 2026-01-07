به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران طی حکمی، یاسر جعفری سرپرست اداره کل معماری و ساختمان را به عنوان «دبیر کمیته راهبری و برنامه‌ریزی توسعه ساختمان سبز و بهره‌وری انرژی» منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

بسمه تعالی

سلام‌علیکم

با احترام، با استناد به «اصلاحیه مصوبه توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران» به شماره ۱۶۰/۴۲۶۲/۲۴۵۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ شورای اسلامی شهر تهران، به‌موجب این حکم، به‌عنوان «دبیر کمیته راهبری و برنامه‌ریزی توسعه ساختمان سبز و بهره‌وری انرژی» منصوب می‌گردید.

در راستای اجرای مصوبه فوق، مقتضی است دبیرخانه کمیته (بدون توسعه ساختار سازمانی) با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی موجود مستقر گردیده و نسبت به برنامه‌ریزی جهت اجرای مفاد مصوبه ازجمله برگزاری جلسات مستمر و مؤثر، پیگیری امورات و مصوبات؛ تنظیم و ارائه گزارش‌های فصلی و ارزیابی عملکرد و حسن اجرای مصوبه مبادرت نمائید.

همچنین تدوین راهبردهای کلان، سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای مصوبه؛ ارزیابی عملکرد کمیته‌های فنی و اجرایی و نیز هموار نمودن مسیر تحقق اهداف پایداری شهری در چارچوب مسئولیت‌های محوله، با هماهنگی و همکاری ارکان و اعضای کمیته و سایر عوامل ذی‌ربط مورد تأکید است.

امید است با استعانت از الطاف الهی و بهره‌گیری از تجارب ارزشمند، در تحقق اهداف راهبردی و اجرای مصوبه موفق باشید.