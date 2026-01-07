جعل و فروش ۱۰ هزار متر زمین در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اخبار و اطلاعات به دست آمده و بررسی‌های میدانی صورت گرفته مشخص شد، افرادی در قالب شرکت تعاونی مسکن در اقدامات غیر قانونی در قالب سه پروژه تعاونی با تبلیغات غیر واقعی و عوام فریبانه، حدود ۱۰ هزار متر زمین با کاربری غیر مسکونی در غرب تهران را تصرف و با جعل اسناد، آن را به بیش از دو هزار نفر به فروش رسانده‌اند.

همچنین کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در استان فارس فردی را که اقدام به تصرف ۲۷ هکتار از اراضی ملی کرده بود، شناسایی و در این راستا برای متهم پرونده قضائی تشکیل دادند.

ارزش این اراضی برابر اعلام کارشناسان بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، رسیدگی به اتهامات متهمان پروندهای تشکیل شده درحال انجام است و تاکنون ۲۱ نفر از متهمان اصلی احضار و از آنان بازجویی انجام شده است.

پلیس امنیت اقتصادی با هر گونه دست اندازی به اراضی ملی و اموال عمومی قاطعانه برخورد می‌کند و ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۳۰۱۱۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است و به طور حتم با همکاری و مشارکت مردم بهتر می‌توان با جرایم و مفاسد اقتصادی و کالای قاچاق و احتکار مقابله و مبارزه کرد.