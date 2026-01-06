کشف ۲۴ هزار دستگاه تجهیزات پزشکی قاچاق در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش دستانه مأموران این پلیس، مشخص شد یک شرکت با استفاده از اسناد جعلی اقدام به دپوی تجهیزات پزشکی میکند که بر حسب دستور قضائی بازرسی از محل و دستگیری متهم یا متهمان در دستور کار مأموران قرار گرفت.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ عنوان کرد: در بازرسی از انبار شرکت، تجهیزات پزشکی با جعل اسناد گمرکی بدون رعایت تشریفات گمرکی کشف شد که در این راستا نمایندگان شرکت بازداشت و به همراه اموال مکشوفه به مرجع قضائی معرفی شدند.
وی تصریح کرد: در بازرسیهای انجام شده ۲۴ هزار و ۹۹۹ دستگاه تجهیزات پزشکی (زیبایی) قاچاق کشف و ضمیمه پرونده شد.
بر اساس گزارش سایت پلیس، این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم میباشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره میاندازند. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شمارههای ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.
