خودروی گذر موقتی که تبدیل به کالای قاچاق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز چهارشنبه گفت: به پرونده قاچاق یک دستگاه خودروی بنز سواری C300 به ارزش ۴۷ میلیارد ریال در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام وارده را به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی در خارج کردن بموقع خودرو از کشور محرز دانسته، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۴۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی گفت: پرونده این تخلف را پلیس امنیت اقتصادی با کشف خودرو در شهر رامسر، به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کرده بود.