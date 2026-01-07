پایان صحن علنی امروز مجلس/جلسه بعدی؛ یکشنبه، ۲۱ دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی را راس ساعت ۱۱:۵۲ به صدا درآورد.
به گفته رئیس مجلس جلسه بعدی ساعت ۷:۴۵ روز یکشنبه، ۲۱ دی ماه برگزار میشود.
