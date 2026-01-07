قائم پناه: برای حل مشکلات با اصناف و بازاریان در حال گفتگو هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر معاون اجرای رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص آنکه آیا دولت برای تک نرخی کردن ارز پشتوانه ارزی مناسبی دارد، اظهار کرد: بله دولت پشتوانه ارزی کافی برای تبلیغ کردن ارز دارد و برای همین در این خصوص برنامهریزی کرده است
قائمپناه در رابطه با شروع جراحی اقتصادی با تک نرخی شدن ارز، گفت: حقیقت این است که یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور در حال شکل گیری است و طبیعی است که تا کنون ارزی که ۲۸ هزارتومان بود را میدادیم و با آن کالا وارد میکردیم تا کالاهای اساسی با این نرخ به دست مردم برسد، اما بخشهای زیادی و گروههایی از کسانی که واردکننده بودند، از این ارز و مابه التفاوت ارز دولتی و ترجیحی و ارز آزاد بهره میبردند.
معاون اجرایی رئیسجمهور اظهار کرد: وقتی که شما این جراحی بزرگ را انجام میدهید، خیلیها توقع دارند که کماکان آن سودهای خودشان را ببرند و با این تغییری که اتفاق افتاده، قطعاً فسادی که در گذشته بود از بین میرود، به همین خاطر صدای خیلیها در آمده است.
قائمپناه عنوان کرد: امیدوارم این کار و تصمیماتی که اخیراً و امروز در دولت تصویب شد، کالاهای اساسی به اندازه کافی در بنادر وجود دارد، در انبارها وجود دارد، از طرفی امیدوارم تا دو سه روز آینده موضوع روغن که یکی از اساسیترین مشکلات مردم است با دستوری که آقای پزشکان دادهاند، حل شود و در این جراحی که الان انجام میشود تا هفته آینده تا حدودی همه چیز انشاءالله به تعادل میرسد.
وی افزود: این جراحی از قبل برنامهریزی شده بود.هر چند ما در یک جنگ اقتصادی تمامقد هستیم، تردید نکنید، جنگ اقتصادی است و صلاح هم در این بود که ما این اقدام بزرگ جراحی اقتصادی را انجام بدهیم که رانت و فساد از بین برود، غیر از این امکان ادامه کار وجود نداشت.
قائمپناه در خصوص اتفاقی که در مورد بیمارستانی در ایلام اتفاق است، عنوان کرد: وقتی که گروهی میروند بیمارستان را اشغال میکنند، نیروی انتظامی باید چه کار میکرد؟ از طرفی آقای رئیس جمهور دستور دادند در حدی که خدشه به امنیت ملی وارد نشود، به نهایت با مردم معترض که اعتراض دارند، هیچ برخورد امنیتی انجام نشود.
معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص نحوه تفکیک مردمی که صرفاً اعتراض دارند با روههای تروریستی خاطرنشان کرد: بالاخره کسانی که دست به اسلحه میبرند، قمه می کشند و چاقو دارند و از اسلحههای غیر معمول استفاده میکنند، اینها اغتشاشگر هستند و صف اغتشاشگران با معترضین جدا است.
وی ادامه داد: کسانی که به مراکز نظامی و انتظامی حمله میکنند، واقعاً مصداق عینی اغتشاشگر هستند، ولی کسانی که از گرانی و از مسائل مختلف صنفی اعتراض دارند، ما این اعتراض را به رسمیت شناختیم. در حال حاضر در تمام استانها با صنوف در بخشهای مختلف در حال گفتگو هستند. از طرفی نمایندگان اصناف به دولت آمده و ساعتها با اعضای دولت گفتگو کردند.
قائم پناه در خصوص اعتراضات صورت گرفته در خصوص تک نرخی شدن ارز در بازار گفت: امروز در این خصوص و در جلسه هیئت وزیران آقای همتی گزارش دادند بحثهای مورد نظر صورت گرفت و برنامههایی دارند که در حال اجرای آن هستند. به هر صورت در جراحی اقتصادی ممکنه نوساناتی صورت بگیرد اما اعضای هیئت دولت از آن اطلاع دارند.
معاون اجرایی رئیسجمهور در رابطه با بازداشت شدگان، اظهار کرد: بند از جزئیات آن اطلاع ندارم اما دستگاههای امنیتی
در نهایت مهربانی با اینها برخورد کرده است، آنهایی که خدای نکرده کارهای غیرمعمول نکرده و عامل دست بیگانگان نباشند حتماً با رأفت اسلامی، با آنها برخورد خواهد شد.
قائمپناه در رابطه با برخورد با گرانفروشان گفت: امروز هم در هیئت وزیران در این خصوص بحث شد و قرار شد که بخش تعزیرات با کسانی که موجب کمیابی کالاها و یا گرانی آنها میشوند برخورد جدی بشود.
