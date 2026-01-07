بیانیه نمایندگان چهارمحال و بختیاری در مجلس در پی حوادث اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی در پیامی با بیان گوشههایی از مجاهدتهای مردم اعلام کردند وحدت و ایستادگی مردم ایران در همه برههها به خصوص در دفاع مقدس ۱۲ روزه موجب خشم دشمنان شده است.
متن کامل نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم غیور، شجاع، ولایتمدار و سختکوش استان چهارمحال و بختیاری
سلام و درود محضر شریفتان
تاریخ انقلاب اسلامی، گواه آن است که حضور تأثیرگذار مردم این خطه در تمام بزنگاههای خطر، نامی نیکو از مردم این سرزمین به یادگار گذاشته است. نقش آفرینی در شکلگیری انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، دفاع از حرم و همچنین تقدیم ۲۵۰۰ شهید در راه دفاع از انقلاب اسلامی، امنیت سلامت و صنعت این کشور تنها نمونههایی از پایبندی و ایستادگی این مردم در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی است.
سختکوشی و مجاهدتهای مردم این سرزمین قبل از انقلاب اسلامی هم در قیام بی بی مریم و شهید علیمردان خان بر علیه استکبار انگلیس، نمادی از شجاعت و غیرت مردم این سرزمین را ثبت کرده است، اکنون نیز گرچه به خاطر نابسامانیهای اقتصادی و محرومیتهای مضاعف این سرزمین مردم عزیز اعتراض دارند و به حق اعتراض دارند و البته خدمات بیشمار انقلاب اسلامی در توسعه این منطقه را نیز به چشم خود دیدهاند و فراموش نمیکنند، اما به درستی میدانند که دشمنان قسم خورده این سرزمین، ایران بزرگ، نقشه شوم تجزیه ایران را در سر دارند و همه تلاشهای خود را برای فروپاشی ایران بزرگ و تجزیه آن به خدمت گرفتهاند و رسانههای دروغ پرداز وطن فروش هم در راستای اجرای این نقشه دشمن به میدان آمدهاند و فضای مجازی را مملو از دروغ و شایعه کردهاند.
مقاومت و وحدت مردم این سرزمین در جنگ ۱۲ روزه با آمریکا و سگ ولگرد آن رژیم خبیث صهیونیستی، تصویری از یک ملت مستحکم را به نمایش گذاشت و جهان را شگفت زده کرد و تصویری از یک ملت شجاع را به جهان مخابره کرد لذا امروز دشمنان با طراحیهای پیچیده، تحریمهای سنگین اقتصادی، تهدیدهای امنیتی و دروغهای رسانهای به دنبال انتقام از مردم عزیز ایران هستند.
ضمن تقدیر و تشکر از مردم استان چهارمحال و بختیاری که هوشمندانه صف اعتراض را از اغتشاش جدا کردند، به عنوان خادمان شما در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تواضع و فروتنی در برابر این ایستادگی، تحمل، صبر و هوشمندی به عرض شما میرسانیم همه تلاش خود را به خدمت گرفتهایم تا از دل این تحریمهای پیچیده و نقشههای شوم دشمنان، همه ظرفیتهای دفاع از معیشت و توسعه استان را فعال نمائیم و ضمن عذرخواهی به خاطر همه کمبودها و کسریها در کنار شما مردم عزیز تا حل همه مشکلات خواهیم ایستاد.
از جوانان عزیز و خانوادههای محترم آنها میخواهیم که با شناخت دقیق این صحنه، طراحیهای دشمنان را ناکام گذاشته و یک بار دیگر با امید به آینده برای ایرانی زیبا یکپارچه و متحد بایستیم.
از مسئولین محترم اجرایی برای پیگیری حل مشکلات مردم در عرصههای مختلف و شنیدن حرف معترضین و برنامهریزی برای به حداقل رساندن بیثباتی بازار میخواهیم، مجدانه شبانه روز پیگیری کنند.
ضمن تقدیر از تلاشهای مسئولین دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضائی به خاطر رعایت متانت و صبر در مواجهه با این اتفاقات، انتظار داریم چنانچه جوانهایی در این خصوص به خاطر فشارهای اقتصادی، معیشتی و بیکاری دچار غفلت شده و خطایی از آنها سر زده با رأفت و رحمت اسلامی برخورد نمایند.
غلامرضا میرزایی نماینده مردم شریف شهرستان بروجن
حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده مردم شریف شهرستانهای فارسان، اردل، کیار کوهرنگ
سید روح الله موسوی نماینده مردم شریف شهرستانهای لردگان، فلارد و خانمیرزا
احمد راستینه هفشجانی نماینده مردم شریف شهرستانهای شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر
نظر شما