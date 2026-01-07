  1. سیاست
وزارت خارجه نقض حاکمیت سومالی توسط وزیر صهیونیست را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، اقدام رژیم صهیونیستی در سومالی را نقض حاکمیت ملی دانست و آن را تهدیدی علیه حقوق بین‌الملل و امنیت منطقه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ورود غیرقانونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به منطقه سومالی لند را به عنوان نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور سومالی دانست و آن را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تاکید جامعه بین‌المللی بر لزوم احترام به یکپارچگی سرزمینی و حاکمیت ملی سومالی به عنوان کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد اقدامات رژیم صهیونیستی در راستای تجزیه سومالی را بدعتی خطرناک در روابط بین‌الملل و ضربه مهلک به بنیان‌های حقوقی و هنجاری ملل متحد توصیف کرد و بر ضرورت همکاری جامعه جهانی و کشورهای اسلامی و آفریقایی برای جلوگیری از تضعیف حاکمیت ملی سومالی تاکید کرد.

