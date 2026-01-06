محکومیت تجاوزهای نظامی مکرر رژیم صهیونیستی علیه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب و بقاع لبنان را به‌شدت محکوم کرد و ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا با دولت و مردم لبنان اعلام همبستگی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی و صنعتی و زیرساخت‌های شهری لبنان، این حملات را نقض آشکار اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست و بر ضرورت مواخذه و مجازات رژیم صهیونیستی به‌خاطر ارتکاب جنایات جنگی تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به نقض مستمر تفاهم آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در بیش از یک سال گذشته، مسئولیت ضامنان آتش‌بس را خاطرنشان کرد و خواستار تحرک جدی‌تر جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه برای مقابله با تجاوزگری و جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر شد.