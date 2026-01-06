تشکر ونزوئلا از ایران برای پیگیری آزادی مادورو

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوان خیل پینتو وزیر امور خارجه ونزوئلا در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: از طرف دولت بولیواری، مایلم مراتب قدردانی صمیمانه خود را از جمهوری اسلامی ایران به خاطر درخواست قاطع تهران برای آزادی نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و بانوی اول سیلیا فلورس همسر وی ابراز کنم.

وی افزود: همانطور که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به درستی اشاره کرده است، این آدم‌ربایی یک اقدام غیرقانونی از سوی دولت آمریکا است که صلح و حاکمیت همه مردم جهان را به خطر می‌اندازد.

اقدام آمریکا برای ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، جهان را در شوک فرو برد. کشورهای مختلف، این اقدام را نقض منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کردند.

دلسی رودریگز معاون مادورو به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا سوگند یاد کرده و اداره امور این کشور را در غیاب رئیس جمهوری قانونی برعهده دارد.