به گزارش خبرگزاری مهر، عصر دوشنبه، نشست هم‌اندیشی اسماعیل بقایی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه با رؤسای انجمن‌های دوستی ایران و سایر کشورها در محل مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برگزار شد.



در این نشست که به میزبانی معاون امور بین‌الملل مجموعه گردشگری و فرهنگی عباس‌آباد و با حضور محمد صادق کریمی کیا، سرپرست معاونت مشارکت‌های اجتماعی برگزار گردید، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی فعال و اثرگذار انجمن‌های دوستی در حفظ و تقویت روابط با سایر کشورها، بر ضرورت شناخت ظرفیت‌های ارزشمند این نهاد جامعه مدنی و استفاده از آن برای پیشبرد دیپلماسی عمومی و فرهنگی کشور تاکید کرد.



سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین آمادگی وزارت امور خارجه را برای کمک به تسهیل فعالیت‌های انجمن‌های دوستی اعلام کرد.



در این نشست تعدادی از رؤسا و اعضای انجمن‌های دوستی، از جمله انجمن دوستی ایران-تاجیکستان، ایران-آلمان‌، ایران- بلژیک، ایران-مالزی، ایران-امارات، ایران-مجارستان، ایران-عمان، ایران-هند، ایران-ازبکستان، ایران-قزاقستان، ایران-فرانسه، ایران-بوسنی هرزگوین و ایران-کویت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای استفاده بهینه از ظرفیت انجمن‌های دوستی جهت تقویت روابط مردم با مردم و پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی کشور بیان کردند.