  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۰:۱۰

بقایی:

وزارت امور خارجه برای تسهیل فعالیتهای انجمن‌های دوستی آمادگی دارد

وزارت امور خارجه برای تسهیل فعالیتهای انجمن‌های دوستی آمادگی دارد

نشست هم‌اندیشی سخنگوی وزارت امور خارجه با روسای انجمن‌های دوستی ایران و سایر کشورها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر دوشنبه، نشست هم‌اندیشی اسماعیل بقایی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه با رؤسای انجمن‌های دوستی ایران و سایر کشورها در محل مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برگزار شد.

در این نشست که به میزبانی معاون امور بین‌الملل مجموعه گردشگری و فرهنگی عباس‌آباد و با حضور محمد صادق کریمی کیا، سرپرست معاونت مشارکت‌های اجتماعی برگزار گردید، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی فعال و اثرگذار انجمن‌های دوستی در حفظ و تقویت روابط با سایر کشورها، بر ضرورت شناخت ظرفیت‌های ارزشمند این نهاد جامعه مدنی و استفاده از آن برای پیشبرد دیپلماسی عمومی و فرهنگی کشور تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین آمادگی وزارت امور خارجه را برای کمک به تسهیل فعالیت‌های انجمن‌های دوستی اعلام کرد.

در این نشست تعدادی از رؤسا و اعضای انجمن‌های دوستی، از جمله انجمن دوستی ایران-تاجیکستان، ایران-آلمان‌، ایران- بلژیک، ایران-مالزی، ایران-امارات، ایران-مجارستان، ایران-عمان، ایران-هند، ایران-ازبکستان، ایران-قزاقستان، ایران-فرانسه، ایران-بوسنی هرزگوین و ایران-کویت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای استفاده بهینه از ظرفیت انجمن‌های دوستی جهت تقویت روابط مردم با مردم و پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی کشور بیان کردند.

کد خبر 6714943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها