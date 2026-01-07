دریافت 2 MB کد خبر 6716566 https://mehrnews.com/x3b6qN ۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱ کد خبر 6716566 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱ قائمپناه: مقابله با جنگ اقتصادی با تمام توان ادامه دارد قائم پناه معاون اجرایی رییس جمهور گفت: در جنگ اقتصادی تمام قد هستیم و صلاح در این بود که جراحی اقتصادی انجام دهیم. کپی شد مطالب مرتبط قائمپناه: پرداختن به ظواهر، القاب و عناوین جای حل مسئله را گرفته است قائم پناه: وعده پزشکیان در اجرای عدالت در توزیع یارانه شروع میشود قائمپناه: پزشکیان دستور عدم برخورد امنیتی با معترضان را داد واکنش معاون اجرایی رئیس جمهور به اعتراض بازاریان تهران قائمپناه: جراحی بزرگ اقتصادی آغاز شده است برچسبها اقتصاد اقتصاد مقاومتی جعفر قائم پناه معاون اول رئیس جمهور هیئت دولت
