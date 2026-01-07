دریافت 2 MB
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

قائم‌پناه: مقابله با جنگ اقتصادی با تمام توان ادامه دارد

قائم‌پناه: مقابله با جنگ اقتصادی با تمام توان ادامه دارد

قائم پناه معاون اجرایی رییس جمهور گفت: در جنگ اقتصادی تمام قد هستیم و صلاح در این بود که جراحی اقتصادی انجام دهیم.

