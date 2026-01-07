  1. سیاست
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

تاکید پزشکیان بر شناسایی و رفع کاستی‌های احتمالی سیاست‌های حمایتی دولت

رئیس‌جمهور بر شناسایی و رفع کاستی‌های تصمیمات اخیر به‌منظور جلوگیری از بروز مشکلات معیشتی برای مردم تأکید کرد و گفت‌: مقابله با فساد و رانت باید به‌عنوان یک اقدام اساسی در دستور کار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و چهل و سومین جلسه هیئت دولت، صبح امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه، گزارش جامعی از سوی کارگروه ویژه بررسی تصمیم اخیر دولت درباره نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی به حلقه نهایی زنجیره مصرف ارائه شد.

همچنین، مجموعه تصمیمات اتخاذشده در حوزه‌های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و نیز سیاست‌های ارزی کشور تشریح و ابعاد مختلف، آثار و پیامدهای آشکار و پنهان این اقدام مهم مورد بررسی، ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت هماهنگی و انسجام همه دستگاه‌ها، تصریح کرد: مقابله جدی و همه‌جانبه با فساد و رانت ارزی باید به‌عنوان یک اقدام اساسی و مستمر در دستور کار قرار گیرد.

پزشکیان لزوم شناسایی و رفع کاستی‌ها و پیامدهای اجتماعی احتمالی این تصمیمات را به منظور جلوگیری از بروز مشکلات معیشتی برای مردم مورد تاکید قرار داد.

