آرامش بازار و تأمین کالاهای اساسی اولویت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر عصر چهارشنبه در قرارگاه رسانهای با اشاره به شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و منطقهای کشور اظهار کرد: تصمیمی که دولت در حوزه اصلاح نظام یارانهای اتخاذ کرد، تصمیمی ساده یا عافیتطلبانه نبود، بلکه اقدامی شجاعانه و تاریخی بود که اگر زودتر اجرا میشد، بسیاری از رانتها و فسادهای ساختاری شکل نمیگرفت.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی از آرزوهای دیرینه مردم و دلسوزان نظام بوده است، افزود: در سالهای گذشته، دولت هم ارز پرداخت میکرد و هم مصرفکننده نهایی از آن منتفع نمیشد؛ سود اصلی به واسطهها میرسید و نارضایتی مردم باقی میماند. امروز دولت یارانه را از ابتدای زنجیره برداشت و مستقیم به حلقه آخر یعنی مردم پرداخت کرده است.
کیانمهر با تأکید بر اینکه اجرای چنین طرحی طبیعی است که در ابتدای مسیر با ایرادات و چالشهایی همراه باشد، اظهار کرد: این طرح با کار کارشناسی آغاز شده و پرداخت یارانه ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر انجام شده است و حتی این احتمال وجود دارد که در صورت نیاز، میزان پرداختها افزایش یابد؛ تعهد دولت در این زمینه کاملاً روشن است.
معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به پرداخت پیشدستانه یارانه چندماهه گفت: دولت برای ایجاد اطمینان و ثبات، یارانه چهار ماه را در همان ابتدا شارژ کرده تا مردم با آرامش خاطر بتوانند خرید کنند و در صورت عدم مصرف در یک ماه، امکان استفاده در ماههای بعد نیز فراهم باشد.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی مدیریت استان، حفظ آرامش جامعه است، خاطرنشان کرد: وفور کالا در بازار و تأمین مواد غذایی مردم خط قرمز ماست. از همین رو، جلسات مستمر تنظیم بازار برگزار شده و فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای تولیدی بهصورت شبانهروزی در حال رصد بازار هستند.
کیانمهر از بازدیدهای میدانی مستمر مدیران استان خبر داد و گفت: مدیران اقتصادی استان بهصورت روزانه در بازار حضور دارند و شخصاً نیز بازدیدهای میدانی را ادامه میدهم. هر کمبودی که گزارش شود، بلافاصله از داخل استان یا استانهای همجوار جبران خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه فضا بههیچوجه امنیتی نخواهد شد، افزود: موضوع بازار، یک مسئله اقتصادی و اجتماعی است نه امنیتی. نظارتها با رویکرد اقناعی و حمایتی انجام میشود و دستگاههای نظارتی نیز در چارچوب قانون و با آرامش وظایف خود را دنبال میکنند.
معاون اقتصادی استاندار گلستان نقش رسانهها را در این مقطع حساس بسیار تعیینکننده دانست و اظهار کرد: رسانهها باید واقعیتها را برای مردم تبیین کنند، از بزرگنمایی نارضایتیها و سوءاستفادهها جلوگیری شود و نقاط قوت طرح نیز صادقانه بیان شود. ما پاسخگوی رسانهها هستیم و ارتباط دوطرفه را یک ضرورت میدانیم.
کیانمهر با اشاره به حمایت قاطع خود از تولیدکنندگان گفت: اعتقاد راسخ دارم که بدون تقویت تولید، نه اشتغال پایدار خواهیم داشت و نه ثبات بازار. حمایت از تولیدکنندگان، واحدهای کوچک، کارآفرینان و مناطق روستایی یکی از برنامههای جدی ماست و در این مسیر از تشکیل صندوقهای خرد و سرمایهگذاریهای شفاف مردمی حمایت میکنیم.
وی با اشاره به نظارت بر زنجیره تأمین و انبارها اظهار کرد: هیچ کالایی نباید خارج از سامانه جامع انبارها نگهداری شود و از رسانهها و مردم میخواهیم هرگونه احتکار یا تخلف را اطلاع دهند تا در سریعترین زمان پیگیری شود.
معاون اقتصادی استاندار گلستان در پایان با قدردانی از همراهی مردم گفت: ملت ایران در مقاطع سخت، از دفاع مقدس تا بحرانهای اقتصادی و جنگهای اخیر، همواره پای نظام ایستادهاند. امروز نیز با همراهی مردم و تلاش شبانهروزی مدیران، از این مقطع عبور خواهیم کرد و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مردم، پایدار و سربلند خواهد ماند.
نظر شما