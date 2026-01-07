به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نظارت بر روند پیشبرد طرح‌های افزایش تولید در حوزه انرژی پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴، با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه، «روند اجرایی و میزان پیشرفت پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه (فلر)»، «برنامه افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت کشور»، «توسعه میدان نفتی آزادگان و طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی»، «راهکارهای تسریع در اجرای این پروژه‌ها» و «شیوه‌های تأمین مالی طرح‌های نفتی» مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور در این جلسه بار دیگر بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی سامانه رصد پروژه‌های کلان و ملی، به ویژه در حوزه طرح‌های افزایش تولید انرژی تأکید کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: اجرای نظام پرداخت بر مبنای عملکرد در ساز و کار عملیاتی این پروژه‌ها می‌تواند انگیزه مجریان را ارتقا و سرعت اجرا را افزایش دهد.

در این جلسه مقرر شد فرآیند واگذاری پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه تسریع و روند تأمین تجهیزات و منابع ارزی مورد نیاز در راستای سرعت بخشیدن به اتمام پروژه‌ها تسهیل شود.

همچنین مقرر شد با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، بسته‌های تأمین مالی متناسب برای تسریع در اجرای طرح‌های افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت تنظیم و تدوین شود.

در مورد توسعه میدان نفتی آزادگان نیز در جلسه امروز اعلام شد که با تنفیذ و ابلاغ قرارداد شرکت سرمایه‌گذار در ساز و کار جدید و تأمین مالی انجام شده از سوی ایشان، گام مهمی در زمینه برطرف شدن معطلی طولانی مدت اجرای این پروژه برداشته شده و مقرر شده برنامه زمان‌بندی اجرایی به فوریت تهیه و فرآیند اجرایی در حداقل زمان ممکن آغاز شود.

همچنین مدل تأمین منابع مالی لازم برای پروژه فشارافزایی در میدان پارس جنوبی نیز در جلسه امروز ارائه و تصمیم گرفته شد پس از بررسی و تصویب در شورای اقتصاد، وارد فرآیند اجرایی شود.

موضوع تأمین منابع ارزی دیگر پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید در حوزه انرژی نیز بررسی و مقرر شد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، ضمن بررسی روش‌های مختلف، بسته مشخص تأمین منابع مالی این پروژه‌ها را طراحی و ارائه کنند.