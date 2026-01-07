به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: با اتمام بررسی پرونده متقاضیان تدریس در هیأت‌های اجرایی معین استان‌ها و بررسی نهایی در هیئت اجرایی جذب دانشگاه، نتایج این فراخوان اعلام شد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه اظهار داشت: به منظور تأمین نیازهای موجود در بکارگیری مدرسان، ابتدا نیازسنجی اولیه در مراکز آموزشی و واحدهای استانی، باتوجه به دوره‌های در حال اجرا و رشته‌های جدید انجام شد.

وی ادامه داد: در این فراخوان جذب مدرس به صورت بومی در واحدهای استانی صورت گرفت و پس از ثبت‌نام، تکمیل فرم‌ها و بارگذاری مستندات توسط متقاضی در سامانه جامع جذب مدرسان، اعتبارسنجی و امتیازدهی مستندات متقاضیان در واحدهای استانی انجام شد و پرونده متقاضیان واجد شرایط در کارگروه‌های بررسی صلاحیت علمی مطابق با شاخص‌های ارزیابی بومی شده، امتیازدهی شد. نتایج بررسی صلاحیت متقاضیان در هیأت اجرایی معین استان و هیأت اجرایی جذب دانشگاه جمع‌بندی شد.

نعمتی تصریح کرد: در این فراخوان بیش از ۳۰ هزار نفر وارد سامانه ثبت‌نام شدند که از این تعداد، حدود ۱۰ هزار نفر ثبت‌نام قطعی کرده و در مجموع بالغ بر ۵ هزار نفر برای مصاحبه و ارزیابی علمی به کارگروه‌های بررسی توانایی علمی دعوت شدند. از این تعداد حدود ۲ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده و کد مدرسی برایشان صادر شد.

وی ادامه داد: کد مدرسی افراد واجد شرایط پس از شرکت در دوره تربیت مدرس با عنوان آشنایی با نظام علمی کاربردی که از طریق مرکز امور مدرسان دانشگاه با همکاری واحدهای استانی برگزار می‌گردد، فعال می‌شود.

وی افزود: مدرسان پس از فعال‌سازی کد مدرسی می‌توانند از نیم‌سال تحصیلی آتی با مراکز آموزش علمی کاربردی برای تدریس همکاری نمایند. همچنین امکان ارسال درخواست تجدیدنظر صرفاً برای افرادی که به مصاحبه دعوت شدند و مورد تأیید قرار نگرفتند از طریق سامانه جام به آدرس https://jam.uast.ac.ir امکان‌پذیر است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه اظهار داشت: فراخوان بعدی، پس از نیازسنجی در تابستان ۱۴۰۵ اعلام می‌شود. علاقمندان به تدریس در مراکز آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌توانند در فراخوان آتی مجدداً شرکت نمایند.