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کد مطلب 6716851
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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۲:۲۴

وزیر ورزش: در استادیوم آزادی کار اساسی در حال انجام است

وزیر ورزش: در استادیوم آزادی کار اساسی در حال انجام است

دنیا مالی، وزیر ورزش در مراسم افتتاح موزه ملی کشتی گفت: در استادیوم آزادی کار اساسی و جدی در حال انجام است.

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