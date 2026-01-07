دریافت 6 MB کد مطلب 6716851 https://mehrnews.com/x3b6xC ۱۸ دی ۱۴۰۴، ۲:۲۴ کد مطلب 6716851 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۸ دی ۱۴۰۴، ۲:۲۴ وزیر ورزش: در استادیوم آزادی کار اساسی در حال انجام است دنیا مالی، وزیر ورزش در مراسم افتتاح موزه ملی کشتی گفت: در استادیوم آزادی کار اساسی و جدی در حال انجام است. کپی شد مطالب مرتبط جزییات کمپ ۵ هزار متری در آزادی/ والیبال صاحب خانه میشود با نظر موافق وزیر ورزش در انتخابات شرکت میکنم/ برنامههای کلانی دارم دو درخواست مهم ساپینتو از مدیران استقلال/ دست روی نقطه ضعف گذاشت! برچسبها ورزشگاه آزادی وزیر ورزش و جوانان فوتبال
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