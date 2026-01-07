به گزارش خبرگزاری مهر، استارت ساخت «کمپ اختصاصی تیمهای ملی والیبال» با تأمین بودجه لازم در مجموعه ورزشی آزادی آغاز شده است. پروژهای عظیم در زمینی به مساحت ۴۹۰۰ متر که زیرساخت والیبال ایران را دگرگون خواهد کرد تا قهرمانان صاحب خانهای در شأن نام والیبال ایران شوند.
علی اصغر مونسان نایب رئیس فدراسیون والیبال درباره اقدامات زیرساختی فدراسیون گفت: فکر میکنم فروردینماه امسال بود که خدمت دنیامالی وزیر ورزش و جوانان رسیدیم. رئیس فدراسیون والیبال در آن جلسه تاکید داشت که علاوه بر کسب مدال، باید روی زیرساختها نیز کار شود. واقعیت این است که والیبال به یک سری تغییرات زیرساختی نیاز دارد و در حال حاضر کمپ مناسب و اختصاصی برای تیمهای ملی وجود ندارد.
وی ادامه داد: وزیر ورزش از این طرح استقبال و ابراز امیدواری کرد که والیبال بتواند یک کمپ نمونه بسازد تا سایر رشتهها نیز از آن الگو بگیرند. پس از آن پیگیریهایی انجام شد تا زمینی در ورزشگاه آزادی در اختیار فدراسیون قرار بگیرد و طراحیها آغاز شود.
نایب رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: در ابتدا مقرر شد هزار متر زمین به فدراسیون واگذار شود، اما این متراژ با نیازهای والیبال فاصله زیادی داشت. با پیگیریهای مجدد، در نهایت قرار شد ۴۹۰۰ متر زمین در لوکیشن مناسبی در اختیار فدراسیون قرار بگیرد. همچنین به دلیل وجود یک خوابگاه در مجاورت این زمین، مقرر شد آن مجموعه نیز به فدراسیون واگذار شود تا بتوان با دقت، طراحی مناسبی انجام داد و در نهایت کمپ نمونهای برای والیبال کشور ایجاد شود.
وی افزود: علاقهمند بودیم این مراحل سریعتر انجام شود، اما مصلحت بر این بود که همه فرآیندها بهدرستی طی شود. قرار شده پیمانکار از طریق مناقصه انتخاب شود و طبق آئیننامه، اختیار انتخاب مشاور نیز به فدراسیون داده شده است. حتی صحبتهایی انجام شده که پیمانکاری انتخاب شود که هم طراحی و هم اجرا را برعهده بگیرد.
مونسان با اشاره به مسائل مالی تصریح کرد: سال آینده اعزامهای زیادی در پیش داریم. بخشی از منابع از وزارت ورزش تأمین میشود و بخش عمدهای نیز از محل اسپانسر است. با آزادسازی نرخ ارز، قیمت بلیت هواپیما افزایش پیدا میکند. تأمین منابع برای این کمپ بسیار مهم است و درخواست دارم از دوستانی که در دولت حضور دارند، در زمینه کمکهای مالی نیز همراهی کنند تا دست رئیس فدراسیون برای اعزامها و حمایت از تیمهای ملی، بهویژه در سال ۲۰۲۶، خالی نماند.
نایب رئیس فدراسیون والیبال گفت: مشاوری برای برآورد هزینهها انتخاب شده، اما هنوز نهایی نشده است. برآورد اولیه با دلار ۱۰۰ هزار تومان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود، اما در شرایط فعلی پیشبینی میشود این رقم به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
