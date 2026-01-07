به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضوانی که سال ۱۳۹۲ متصدی ریاست فدراسیون ورزش‌های آبی شد، ۲۰ دی به پایان سومین دوره متوالی ریاستش در این فدراسیون می‌رسد. بدین ترتیب فدراسیون ورزش‌های آبی که اتفاقاً اخیراً رشد محسوس خود را با مدال آوری و کسب نتایج قابل توجه در شنا و واترپلو عیان کرد، مانند دیگر فدراسیون‌ها به زودی وارد پروسه انتخابات خواهد شد.

اینکه «رئیس آینده چه کسی خواهد شد؟»، بدیهی‌ترین پرسش پیرامون فدراسیون‌های رو به اتمام دوره ریاست است. پرسشی کلیشه‌ای که البته پاسخ آن به اندازه چهار سال، سرنوشت یک خانواده در یک رشته را مشخص خواهد کرد و از این حیث اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. این پرسش در مورد برخی فدراسیون‌ها پررنگ‌تر هم می‌شود مانند همین فدراسیون ورزش‌های آبی.

تعیین تکلیف ریاست آینده فدراسیون ورزش‌های آبی از آنجایی اهمیت خاص خود را دارد که محسن رضوانی طی ۱۲ سال گذشته یعنی سه دوره متوالی متصدی این فدراسیون بوده است و از این حیث اجازه ورود دوباره به انتخابات را نخواهد داشت چرا که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی چنین اجازه‌ای به او نمی‌دهد.

در بند ۲ از ماده اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی (شرایط نامزدهای ریاست فدراسیون) تاکید شده است که «رئیس فدراسیون توسط مجمع برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی برای حداکثر ۲ دوره دیگر (جمعاً سه دوره متوالی یا متناوب) بلامانع است.»

محسن رضوانی به واسطه تصدی کرسی هیئت رئیسه فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی، منعی برای حضور دوباره در انتخابات ندارد

این بند مانع حضور دوباره رضوانی در انتخابات می‌شود اگرچه در بند ۳ همین ماده، راه دیگری برای ورود به انتخابات باز گذاشته شده است. در این بنده آمده است: «در صورتی که رئیس فدراسیون، یکی از اعضای هیئت رئیسه جهانی یا رئیس، نایب رئیس و دبیرکل کنفدراسیون‌های آسیایی مربوطه باشد، انتخاب مجدد وی تا زمان تصدی پست‌های مورد اشاره بیش از سه دوره بلامانع است.»

محسن رضوانی مرداد گذشته در جریان مجمع عمومی فدراسیون جهانی که در سنگاپور و همزمان با مسابقات جهانی ورزش‌های آبی برگزار شد با رای اعضای مجمع به عنوان عضو هیئت رئیسه این فدراسیون انتخاب شد؛ کرسی که نتیجه ۱۲ سال رایزنی بود و گامی بزرگ در احیای دوباره جایگاه بین‌المللی ورزش ایران به حساب می‌آمد.

با این کرسی جهانی و بندِ مشروط اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، رضوانی با وجود سه دوره ریاست، به لحاظ قانونی منعی برای حضور دوباره در انتخابات و تصدی فدراسیون ورزش‌های آبی ندارد با این حال اما باز هم این پرسش مطرح است که «او تمایلی برای این ورود دارد؟»

رضوانی قصد ورود به انتخابات را دارد البته مشروط به نظر موافق وزیر ورزش

محسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر به این پرسش پاسخ مثبت داد و گفت: ابتدا برنامه‌ای برای ادامه کار نداشتم اما بعد از یکسری بررسی‌ها و به خصوص به خاطر حفظ کرسی ارزشمندی که در فدراسیون جهانی در اختیار گرفته ایم و کمک زیادی به توسعه ورزش‌های آبی در ایران خواهد داشت، تصمیمم به ادامه حضور تغییر کرد.

وی تاکید کرد: البته این نظر خود من است، قطعاً نظر وزیر ورزش هم برایم مهم و تعیین کننده است. در واقع اگر نظر وزارت ورزش را در این زمینه جلب کنم و به نوعی ادامه حضورم مورد موافقت وزیر ورزش بود، قطعاً برای شرکت در انتخابات ثبت نام می‌کنم.

رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی تصریح کرد: نشستی با وزیر ورزش خواهم داشت و در این زمینه صحبت‌های لازم را با وی انجام می‌دهم. سپس تصمیم قطعی ام را اتخاذ می‌کنم.

رضوانی گفت: ورزش‌های آبی در ایران بعد از سال‌ها وارد فاز جدیدی شده است. در واترپلو به جایگاهی رسیده ایم که در مسابقات قهرمانی آسیا، چین که از حیث امکانات و پیشینه قابل مقایسه با ما نیست را یکبار شکست دادیم و یکبار هم به این تیم باختیم اما در ضربات پنالتی. در شنا هم ورزشکاران مدعی داریم که به رکوردهای ورودی المپیک خیلی نزدیک شده اند. با بهبود جایگاه ورزش‌های آبی، انتظارات هم از این رشته بالاتر رفته است و باید ساز و کار حرفه ای تر برای آن داشت. در صورت ادامه ریاست، در این زمینه برنامه‌های کلانی خواهیم داشت.