چراغ سبز جولانی به افتتاح «دفتر ارتباط اسرائیل» در دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع سوری از عدم مخالفت دمشق با افتتاح دفتر ارتباط تل آویو در پایتخت سوریه خبر دادند.

شبکه آی ۲۴ رژیم صهیونیستی نقل از یک منبع سوری نزدیک به جولانی خبر داد که دمشق با پیشنهاد آمریکا برای تقویت روابط سوریه و آمریکا، ایجاد اتاق عملیات امنیتی نظامی مشترک برای تحقق امنیت و ثبات در جنوب سوریه و خلع سلاح شبه نظامیان قانون شکن موافق است.

این منبع سوری اعلام کرد که سوریه با افتتاح دفتر ارتباط اسرائیل در دمشق مخالفتی ندارد مشروط بر اینکه این دفتر، به عنوان دفتری دیپلماتیک شناخته نشود.

منبع مذکور فاش کرد که اسرائیل خیلی فوری از آمریکا خواسته است که مسأله توافق امنیتی با نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) را تا امضای توافق امنیتی با دمشق به تأخیر بیاندازد.

بنا بر اعلام این منبع سوری، تل آویو ممکن است در مذاکرات خود با دولت سوریه از تنش جاری میان دمشق و قسد و دروز در السویداء سوء استفاده کند.