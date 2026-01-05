مذاکرات هیئت دمشق به ریاست شیبانی با تل آویو با میانجی گری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یک منبع سوری خبر داد که یک هیئت به ریاست اسعد الشیبانی وزیر خارجه و حسین السلامه رئیس اداره اطلاعات کل سوریه در مذاکرات با طرف اسرائیلی که با هماهنگی و میانجیگری آمریکا انجام می‌شود، حضور خواهد یافت.

این منبع دولتی گفت که از سرگیری این مذاکرات تاکیدی بر پایبندی ثابت سوریه به بازگرداندن حقوق ملی است که قابل مذاکره نیست.

منبع مذکور اعلام کرد که این مذاکرات به طور اساسی بر فعال‌سازی مجدد توافقنامه ۱۹۷۴ (توقف درگیری اسرائیل و سوریه) به گونه‌ای که عقب نشینی نیروهای اسرائیلی به قبل از خطوط هشتم دسامبر ۲۰۲۴ را تضمین کند، متمرکز خواهد بود.

این منبع دولتی گفت که این مذاکرات در چارچوب یک توافقنامه امنیتی متعادل که حاکمیت کامل سوریه را در بالاترین اولویت قرار می‌دهد و هرگونه مداخله در امور داخلی سوریه را ممنوع می‌کند، انجام می‌شود.