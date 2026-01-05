  1. بین الملل
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۷:۰۴

ادعای تل‌آویو درباره مذاکره با رژیم جولانی در پاریس

منابع صهیونیست مدعی اجرای مذاکرات میان تل آویو و رژیم جولانی در پاریس شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع اسرائیلی مدعی شد که قرار است مسئولان بلندپایه سوری و صهیونیست امروز دوشنبه در پاریس جمع شوند تا مذاکرات در خصوص توافق امنیتی میان تل آویو و دمشق را از سر بگیرند.

این منابع اضافه کردند که مذاکرات ذکر شده با نظارت آمریکا برگزار می‌شود. دولت ترامپ به دنبال عادی سازی روابط میان سوریه و رژیم صهیونیستی است.

همچنین ادعا شده که این مذاکرات ۲ روزه خواهد بود و تام باراک فرستاده ترامپ به سوریه و اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم جولانی در کنار یک تیم اسرائیلی در آن مشارکت خواهند داشت.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی بعد از براندازی نظام بشار اسد در سوریه نه تنها حملات زمینی علیه این کشور انجام داده و بخش‌های جدیدی از آن را اشغال کرده بلکه صدها بار مناطق مختلف سوریه را بمباران کرده و این حملات همچنان ادامه دارند.

