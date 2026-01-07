  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

انتصاب جدید رئیس سازمان پزشکی قانونی در حوزه درمانی قوه قضائیه

انتصاب جدید رئیس سازمان پزشکی قانونی در حوزه درمانی قوه قضائیه

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان عضو هیئت امنای یکی از مراکز فوق‌تخصصی درمانی وابسته به قوه قضائیه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان عضو هیأت امنای بیمارستان فوق تخصصی عدل منصوب شد. در این حکم آمده است:

در اجرای ماده ۷ اساسنامه بیمارستان فوق تخصصی عدل به موجب این ابلاغ جنابعالی را به عنوان شخصیت حقیقی، به عضویت هیأت امنای بیمارستان عدل منصوب می‌نمایم. امید است در انجام وظایف محوله موفق باشید.

یادآور می‌شود بیمارستان فوق تخصصی عدل در فروردین ماه ۱۴۰۰ به دست رئیس قوه قضائیه افتتاح شد، این مرکز درمانی به عنوان یکی از به‌روزترین بیمارستان‌های فوق تخصصی بر اساس آخرین استانداردهای بیمارستانی تأسیس شده و با ۶ اتاق عمل مجهز و بخش‌های اورژانس، دیالیز، دو بخش ICU، NICU، آنژیوگرافی، زنان و زایمان، LDR و… در حال ارائه خدمت به مردم شریف ایران است.

کد خبر 6716870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه