انتصاب جدید رئیس سازمان پزشکی قانونی در حوزه درمانی قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان عضو هیأت امنای بیمارستان فوق تخصصی عدل منصوب شد. در این حکم آمده است:
در اجرای ماده ۷ اساسنامه بیمارستان فوق تخصصی عدل به موجب این ابلاغ جنابعالی را به عنوان شخصیت حقیقی، به عضویت هیأت امنای بیمارستان عدل منصوب مینمایم. امید است در انجام وظایف محوله موفق باشید.
یادآور میشود بیمارستان فوق تخصصی عدل در فروردین ماه ۱۴۰۰ به دست رئیس قوه قضائیه افتتاح شد، این مرکز درمانی به عنوان یکی از بهروزترین بیمارستانهای فوق تخصصی بر اساس آخرین استانداردهای بیمارستانی تأسیس شده و با ۶ اتاق عمل مجهز و بخشهای اورژانس، دیالیز، دو بخش ICU، NICU، آنژیوگرافی، زنان و زایمان، LDR و… در حال ارائه خدمت به مردم شریف ایران است.
