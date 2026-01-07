  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

کشف دو انبار احتکار کالاهای اساسی در گنبدکاووس

گنبد-مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان از کشف دو انبار احتکار کالاهای اساسی در گنبد خبر داد و گفت: بیش از ۳۵ تُن روغن، برنج و شکر و قند با همکاری دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، درویشعلی حسن‌زاده، عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی و اجرای گشت‌های مشترک با دستگاه قضائی و تعزیرات حکومتی، دو انبار احتکار کالاهای اساسی در شهرستان گنبدکاووس شناسایی و کشف شد.

وی افزود: در این عملیات، ۲۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم روغن نباتی، چهار هزار و ۵۰۰ کیلوگرم برنج خارجی و هشت هزار کیلوگرم شکر و قند کشف و با دستور مقام قضائی ضبط شد.

مدیرکل صمت گلستان با بیان اینکه این کالاها با دستور دادستان شهرستان گنبدکاووس توزیع می‌شود، گفت: اقلام کشف‌شده از طریق فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی در پنج نقطه مختلف شهرستان بین مردم توزیع خواهد شد.

حسن‌زاده با تأکید بر استمرار نظارت‌ها گفت: بازرسی و نظارت بر سطح بازار و انبارهای شهرستان از طریق گشت‌های مشترک و اختصاصی با جدیت ادامه دارد و با هرگونه احتکار و اخلال در بازار برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

