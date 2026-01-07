حدود ۳ تن روغن خوراکی احتکاری در شاهین شهر کشف شد

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای برخورد با احتکار ارزاق عمومی و مبارزه با محتکران کالاهای اساسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان شاهین شهر و میمه با اشراف اطلاعاتی از احتکار مقادیر زیادی روغن خوراکی در یک واحد مسکونی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی به همراه نمایندگان اداره تعزیرات طی بازرسی از منزل مذکور موفق شدند ۳ هزار و ۶۲۴ بطری روغن خوراکی به وزن ۲ تُن و ۹۰۰ کیلو که بدون ثبت در سامانه انبارهای وزارت صمت و به صورت غیر مجاز در محل دپو و احتکار شده بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه ارزش تقریبی روغن‌های احتکاری کشف شده را ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک فرد متخلف شناسایی که با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

