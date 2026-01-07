به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به تمرکز ویژه برنامه اولویت‌دار دولت بر بهبود معیشت مردم اظهار کرد: این برنامه با نگاه هم‌زمان به معیشت خانوارها و تقویت تولید طراحی شده و یکی از الزامات اصلی موفقیت آن، آگاهی‌بخشی، تبیین صحیح و شفاف‌سازی کامل ابعاد طرح برای مردم است.

وی افزود: مردم باید در جریان جزئیات این طرح قرار بگیرند و ابهامات احتمالی آنان به‌درستی پاسخ داده شود، چرا که همراهی اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف این سیاست اقتصادی دارد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها ارتباط مستقیم‌تری با مردم دارند، تصریح کرد: دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت سنگین‌تری در اجرای این طرح دارند و باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

حبیبی ادامه داد: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در این ایام به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مردم باشد تا سوالات و ابهامات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی با تشریح فلسفه اجرای طرح جدید دولت گفت: هدف اصلی، انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی است؛ در گذشته یارانه در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد، اما به‌دلیل ضعف نظارت، مردم عملاً بهره کمتری می‌بردند و زمینه ایجاد رانت فراهم می‌شد.

استاندار کرمانشاه افزود: دولت با هدف حذف شکاف رانتی و جلوگیری از اختلاف بین نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، این طرح را اجرا کرده تا یارانه مستقیماً به مردم برسد و ثبات قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارها تضمین شود.

وی با اشاره به هزینه سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی تصریح کرد: با وجود این حجم هزینه، همچنان مشکلات تأمین وجود داشت، بنابراین اجرای این طرح اجتناب‌ناپذیر بود و اکنون با عنوان طرح بهبود معیشت مردم در حال اجراست.

حبیبی نقش دستگاه‌ها را در موفقیت این طرح کلیدی دانست و گفت: جهاد کشاورزی مسئول اصلی تأمین کالاهای اساسی است و سازمان صمت نیز باید با نظارت دقیق و هماهنگی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای، آرامش و ثبات بازار را حفظ کند.

وی از برگزاری نشست‌های هماهنگی خبر داد و افزود: در روزهای آینده نشست توجیهی با حضور فرمانداران و مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود تا این طرح بزرگ اقتصادی با هماهنگی کامل در سطح استان اجرا شود.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های حوزه شیلات و آبزی‌پروری اشاره کرد و گفت: کرمانشاه در نقاط مختلف استان ظرفیت بسیار مناسبی در این حوزه دارد و همجواری با عراق، یک فرصت مهم صادراتی محسوب می‌شود که نیازمند تکمیل زنجیره تولید و برنامه‌ریزی دقیق صادرات است.

وی همچنین با اشاره به قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی استان اظهار کرد: اگر گزارش‌های دریافتی درباره بالاتر بودن قیمت زمین نسبت به استان‌های همجوار صحت داشته باشد، باید اصلاح شود، چرا که جذب سرمایه‌گذار نیازمند شرایط رقابتی است.

حبیبی بر لزوم تهیه و تکمیل بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام تأکید کرد و گفت: ناقص بودن این بسته‌ها قابل قبول نیست و همه دستگاه‌های مرتبط باید در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری همکاری جدی داشته باشند.

استاندار کرمانشاه همچنین خواستار تسریع در صدور مجوزهای انرژی، پرداخت تسهیلات نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و ارائه گزارش‌های هفتگی تسهیلات اشتغال شد و در پایان بر فعال‌سازی کمیته‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: عدم برگزاری منظم جلسات این کمیته‌ها قابل قبول نیست و فرمانداران باید با جدیت این موضوع را پیگیری کنند.