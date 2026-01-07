فاصله یک گامی حسین وفایی تا مرحله اصلی مسابقات مسترز ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی یا انتخابی مسابقات German Masters ۲۰۲۶ که یکی از رویدادهای اصلی و رنکینگ تور اسنوکر جهانی محسوب می شود در شهر شفیلد – انگلستان در حال پیگیری است.

امیر سرخوش مقابل «محمود الهریدی» از مصر ۵ به یک باخت و از راهیابی به مراحل بالاتر و صعود به جدول اصلی بازماند.

حسین وفایی دیگر نماینده ایران در این رقابت ها است که روز پنجشنبه در دور سوم برابر «انتونی مک گیل» اسکاتلندی قرار می گیرد. وفایی در صورت پیروزی در این دیدار وارد جدول اصلی مسابقات German Masters ۲۰۲۶ خواهد شد. این رقابت ها ۶ تا ۱۲ بهمن در برلین آلمان برگزار خواهد شد.