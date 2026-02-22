حریفان وفایی و سرخوش در مسابقات اسنوکر آزاد ولز مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسنوکر آزاد ولز طی روزهای 4 تا 10 اسفند به میزبانی شهر «لاندیدنو» برگزار می شود. در این دوره از رقابت ها که با حضور برترینهای جهان دنبال میشود، حسین وفایی و امیر سرخوش نیز حضور دارند.
حسین وفایی روز دوشنبه ۴ اسفند ماه از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران، در نخستین دیدار خود به مصاف «آرتمیچ زیمینس» از کشور لتونی میرود. وفایی در صورت پیروزی در این دیدار، در مرحله بعد با برنده رقابت میان «نیل رابرتسون» و «مایکل ژوبارژیک» روبرو خواهد شد.
امیر سرخوش دیگر نماینده کشورمان نیز روز سهشنبه ۵ اسفند ماه از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران، با «گری ویلسون» حریف قدرتمند انگلیسی دیدار میکند. سرخوش در صورت عبور از این مرحله، به مصاف برنده دیدار «الیوت سلسور» و «سم کریگی» خواهد رفت.
لازم به ذکر است که «مارک سلبی» به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در این دوره از مسابقات حضور دارد.
