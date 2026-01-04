  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

پایان کار حسین وفایی در لیگ قهرمانی ۲۰۲۶ اسنوکر

حسین وفایی از رسیدن به جدول دوم گروهی مسابقات لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ بازماند و به کارش در این رقابت‌ها پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسابقات دعوتی لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ در گروه نخست، با حضور حسین وفایی نماینده اسنوکر حرفه‌ای کشورمان، در سالن ماتیولی شهر لستر انگلستان برگزار شد و در پایان این مرحله، وفایی از صعود به دور بعدی رقابت‌ها بازماند.

وفایی در این گروه ۷ نفره، در مجموع پنج دیدار به میدان رفت که موفق شد تنها در یک مسابقه برابر پانگ جیونشو از چین با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی دست یابد. نماینده کشورمان در سایر دیدارها برابر رقبای خود متحمل شکست شد.

نتایج حسین وفایی در مرحله گروهی به شرح زیر است:

* حسین وفایی یک – جو اکانر ۳
* حسین وفایی یک – جکسون پیج ۳
* حسین وفایی صفر – الیوت اسلیسر ۳
* حسین وفایی ۲ – کریس ویکلین ۳
* حسین وفایی ۳ – پانگ جیونشو ۲

با توجه به نتایج کسب‌شده و جدول رده‌بندی گروه، حسین وفایی موفق به قرار گرفتن در جمع چهار بازیکن برتر گروه نشد و بدین ترتیب از راهیابی به مرحله بعد مسابقات لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ بازماند.

