پایان کار حسین وفایی در لیگ قهرمانی ۲۰۲۶ اسنوکر

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسابقات دعوتی لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ در گروه نخست، با حضور حسین وفایی نماینده اسنوکر حرفه‌ای کشورمان، در سالن ماتیولی شهر لستر انگلستان برگزار شد و در پایان این مرحله، وفایی از صعود به دور بعدی رقابت‌ها بازماند.

وفایی در این گروه ۷ نفره، در مجموع پنج دیدار به میدان رفت که موفق شد تنها در یک مسابقه برابر پانگ جیونشو از چین با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی دست یابد. نماینده کشورمان در سایر دیدارها برابر رقبای خود متحمل شکست شد.

نتایج حسین وفایی در مرحله گروهی به شرح زیر است:

* حسین وفایی یک – جو اکانر ۳

* حسین وفایی یک – جکسون پیج ۳

* حسین وفایی صفر – الیوت اسلیسر ۳

* حسین وفایی ۲ – کریس ویکلین ۳

* حسین وفایی ۳ – پانگ جیونشو ۲

با توجه به نتایج کسب‌شده و جدول رده‌بندی گروه، حسین وفایی موفق به قرار گرفتن در جمع چهار بازیکن برتر گروه نشد و بدین ترتیب از راهیابی به مرحله بعد مسابقات لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ بازماند.