به گزارش خبرگزاری مهر، پانصدوسی‌اُمین زمین چمن مصنوعی احداث‌شده با حمایت بنیاد علوی و مشارکت مردم محلی، در روستای پیوشک از توابع بخش لیردف استان هرمزگان افتتاح شد؛ طرحی که در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و تقویت نشاط اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار اجرا شده است.

پانصدوسی‌اُمین زمین چمن مصنوعی کشور که با حمایت بنیاد علوی و مشارکت فعال مردم محلی احداث شده است در روستای پیوشک از توابع بخش لیردف استان هرمزگان به بهره‌برداری رسید.

زمین فوتبال روستای پیوشک با مشارکت اهالی روستا، از جمله اهدای زمین و اجرای کامل عملیات زیرسازی، و با حمایت مالی بیش از ۱۰ میلیارد تومان از سوی بنیاد علوی احداث و افتتاح شد.

این زمین چمن مصنوعی به‌عنوان یکی از ۲۸ زمین چمن مصنوعی اجراشده توسط بنیاد علوی در استان هرمزگان، با حضور جمعی از پیشکسوتان فوتبال ملی به‌صورت رسمی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

با افتتاح این مجموعه ورزشی، بستر لازم برای توسعه فعالیت‌های ورزشی، شناسایی و شکوفایی استعدادهای نوجوانان و جوانان منطقه فراهم شده و این زمین می‌تواند به محلی مناسب برای برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی محلی و منطقه‌ای تبدیل شود.